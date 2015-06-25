Boston bombacısı Tsarnaev özür diledi

NEW YORK - ABD'de Boston Maratonu sırasında bombalısaldırı düzenleyen Cohar Tsarnayev, usulen yapılan bugünkü duruşmada hakim karşısına çıktı.



Federal jürinin 15 Mayıs'ta aldığı ölüm cezası kararından sonra Hakim George O'Toole, bu karar doğrultusunda 21 yaşındaki Tsarnaev'i idama mahkum etti.



15 Mayıs'taki duruşmada konuşmayan Tsarnaev, bugün sessizliğini bozarak "Allah'ın bana, kardeşime ve aileme merhamet göstermesini diliyorum" dedi.



Konuşmasında kurbanlardan ve yakınlarından özür dileyen Tsarnaev, "Aldığım yaşamlardan, size çektirdiğim acılardan ve verdiğim onarılmaz hasarlardan dolay özür dilerim" ifadesini kullandı.



Bombalı saldırının sorumlulardan 26 yaşındaki Cohar'ın ağabeyi Tamerlan Tsarnaev, olaydan sonra polisle girdiği çatışmada öldürülmüştü.



Boston'da 15 Nisan 2013'te 23 bin kişinin katılımıyla düzenlenen maratonun bitiş çizgisi yakınlarında 10 saniye arayla patlayan iki bomba, 3 kişinin ölümüne, 260'dan fazla kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

