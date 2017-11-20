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Bosnalı kurban yakınları, Mladic davası için Hollanda'ya gitti

Bosna Hersekli kurban yakınları ve savaş mağdurları, "Bosna kasabı" olarak da bilinen eski Sırp komutan Ratko Mladic'in 22 Kasım'daki karar duruşmasını yerinde takip etmek için Hollanda'ya gitti.

Bosnalı kurban yakınları, Mladic davası için Hollanda'ya gitti

Bosna Hersekli kurban yakınları ve savaş mağdurları, "Bosna kasabı" olarak da bilinen eski Sırp komutan Ratko Mladic'in 22 Kasım'daki karar duruşmasını yerinde takip etmek için Hollanda'ya gitti.

20 Kasım 2017 Pazartesi 16:51
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Bosnalı kurban yakınları, Mladic davası için Hollanda'ya gitti

Bosna Hersekli kurban yakınları ve savaş mağdurları, "Bosna kasabıolarak da bilinen eski Sırp komutan Ratko Mladic'in 22 Kasım'daki karar duruşmasını yerinde takip etmek için Hollanda'ya gitti.

Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinde (ICTY) görülecek karar duruşmasında hazır bulunacak 50 kişiden oluşan grup, başkent Saraybosna'dan hareket etti.

Bosna Hersek Toplama Kampı Mağdurları Birliği Başkanı Jasmin Meskovic, yaptığı açıklamada, Mladic hakkında verilecek kararın tarihi olduğunun altını çizerek Mladic'in iddianamedeki tüm suçlamalardan ceza alması temennisinde bulundu.

Lahey'e giden savaş mağdurlarından Mirsada Salihagic de eski Sırp komutanın artık hak ettiği cezayı alması gerektiğini vurgulayarak "Ceza cezadır. Önemli olan sorumluların cezalandırılmasıdır." dedi.

Safet Pilic isimli kurban yakını da kardeşinin 4 yıl toplama kamplarında esir tutulduğunu anlatarak "Mladic'in, Srebrenitsa'nın yanı sıra diğer şehirlerde de soykırım yapılması nedeniyle hüküm giymesini istiyorum." diye konuştu.

Ratko Mladic kimdir?

Ratko Mladic, 12 Mart 1942'de Bosna Hersek'in Kalinovik beldesinde doğdu.

Belgrad'daki Yugoslav Halk Ordusu (JNA) Askeri Akademisinde eğitim alan Mladic, ardından önce JNA, sonra Bosna Hersek'teki Sırp Cumhuriyeti Ordusunda (VRS) görev aldı. Mladic, Bosna'daki savaş boyunca Sırp askerlerin komutanlığını yaptı.

Bosna'daki savaşın ardından 15 yıl saklandıktan sonra 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'da yakalanan Mladic, 31 Mayıs 2011'de ise yargılanmak üzere Lahey'deki mahkemeye teslim edildi.

16 Mayıs 2012'de başlayan dava, 5-15 Aralık 2016 arasında tarafların son sözlerini söylemesiyle tamamlandı. Davada 591 tanık dinlendi, 9 bin 914 kanıt kabul edildi.

Savcılık, Mladic hakkında soykırım, insanlığa karşı suç, savaş yasa ve geleneklerini çiğnemek suçlarından müebbet hapis cezası verilmesini talep ediyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bosna HersekBosna KasabıEski Sırp KomutanRatko Mladic
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