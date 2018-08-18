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Bosnalı genç çift balayı yerine haccı seçti

Eşi Muamera Halilovic ile balayına gitmek yerine hacca gitmeye karar veren Kenan Hadzimahmutovic, "Evlilikten birkaç ay önce eşime balayı yerine hacca gitmeyi teklif ettim. O da kabul etti." dedi.

Bosnalı genç çift balayı yerine haccı seçti

Eşi Muamera Halilovic ile balayına gitmek yerine hacca gitmeye karar veren Kenan Hadzimahmutovic, "Evlilikten birkaç ay önce eşime balayı yerine hacca gitmeyi teklif ettim. O da kabul etti." dedi.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 14:18
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Bosnalı genç çift balayı yerine haccı seçti

Batı Balkanlar'ın en çok hacı adayına sahip ülkesi Bosna Hersek'te yaşayan Kenan Hadzimahmutovic ile eşi Muamera Halilovic, balayı yerine kutsal topraklara gitti.

Hayatlarını 15 Temmuz 2018'de birleştiren çift, balayı seyahati için biriktirdikleri parayı balayı yerine hacca giderek ilk ortak yolculuğunu kutsal topraklara gerçekleştirdi.

İslam'ın beş şartından biri olan hac farizasını daha önce yerine getirdiğini aktaran Kenan Hadzimahmutovic, "Evlilikten birkaç ay önce eşime balayı yerine hacca gitmeyi teklif ettim. O da kabul etti." dedi.

Uzun yıllar biriktirdiği parasını eşinin birikimiyle birleştirdiğini söyleyen Hadzimahmutovic, "Farklı duyguları bir arada yaşıyorum." diye konuştu.

Muamera Halilovic de Medine ile ilk karşılaşmasının kendisini derinden etkilediğini ifade ederek, "Medine'de Afrika ülkelerinden gelen Müslüman kadınlarla tanışma fırsatı buldum. Nijerya'dan gelen bir gruba seccade hediye ettim. Yüzlerinde gördüğüm tebessümü asla unutmayacağım." ifadelerini kullandı.

Dünyanın farklı köşelerinden gelen insanların hac sırasında birbirleriyle olan benzerliklerini gördüklerini söyleyen Halilovic, "Renkleri yüzünden değersiz oldukları düşünülen insanlar, aslında içten bir tebessüme hasret." dedi.

Hac sırasında hissettiklerini hayatının geri kalan kısmına da yansıtmak istediğini anlatan Halilovic, "Hac, aslında insanın tamamen farklı bir insana dönüşebileceği tek yolculuktur." yorumunda bulundu.

"Eşim rüyasında ailemizin Kabe'yi tavaf ettiğini görmüş"

Kutsal vazifelerini yerine getirmek üzere Bosna Hersek'ten Suudi Arabistan'a giden bir diğer çift ise Nihad ve Meldina Ugarak oldu.

Visokolu Nihad Ugarak, geçen yıl hacca gitmeyi istediklerini ancak bazı nedenlerden dolayı bunu gerçekleştiremediklerini belirterek, "Eşim Meldina rüyasında ailemizin Kabe'yi tavaf ettiğini görmüş. Bu ne yapmamız gerektiğine dair açık bir işaretti." diye konuştu.

Dünyanın farklı kıtalarında farklı şehirleri gezme fırsatı bulduğunu ifade eden Ugarak, "Medine insana, dünyanın hiçbir şehriyle karşılaştırılamayacak kadar güzel şeyler hissettiriyor." dedi.

Ugarak, haccın güç, dayanıklılık, sağlık ve sabır gerektiren bir vazife olduğunu ve bu nedenle daha genç yaşlarda bu farizanın yerine getirilmesinin daha doğru olduğunu vurguladı.

Bosnalı hacıların yaş ortalaması düşüyor

Bosna Hersekli hacıları karşılayan Muhamed Halilovic ise bu yıl Bosna Hersek'ten kutsal topraklara giden hacı adaylarının en yaşlısının 87 yaşındaki Behija Dzonlic, en gencinin ise 2 aylık Muhamed Kevser olduğu bilgisini paylaştı.

Halilovic, 1680 hacı adayından 908'inin erkek, 772'sinin kadın olduğunu ifade ederek, "Her ne kadar hacı adaylarının büyük kısmı 50 yaşın üzerinde olsa da son yıllarda hacı adaylarının yaş ortalamasının düştüğünü gözlemledik." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Batı BalkanlarMuamera HalilovicBalayı Yerine Hac
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