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Boşnak lider İzetbegovic'ten Saraybosna Helal Fuarı'na ziyaret

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı İzetbegovic, "Dünyanın dört bir yanından firmaları ağırlıyoruz. Helal endüstrisi Bosna Hersek için iyi bir fırsat." dedi.

Boşnak lider İzetbegovic'ten Saraybosna Helal Fuarı'na ziyaret

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı İzetbegovic, "Dünyanın dört bir yanından firmaları ağırlıyoruz. Helal endüstrisi Bosna Hersek için iyi bir fırsat." dedi.

28 Eylül 2018 Cuma 16:31
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Boşnak lider İzetbegovic'ten Saraybosna Helal Fuarı'na ziyaret

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic, helal endüstrisinin Bosna Hersek için iyi bir fırsat olduğunu ifade etti.

Boşnak lider, Bosna Bank International (BBI) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ve Anadolu Ajansı'nın (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Saraybosna Helal Fuarı'nı ziyaret etti.

İzetbegovic, burada yaptığı açıklamada, fuarın düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Dünyanın dört bir yanından firmaları ağırlıyoruz. Helal endüstrisi Bosna Hersek için iyi bir fırsat." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek'in gıda ürünlerinin yüzde 50'sini ithal ettiğine dikkati çeken İzetbegovic, buna karşın ülkedeki tarım arazilerinin yüzde 50'sinin henüz işlenmediğine ve tüm bu arazilerin tarıma elverişli, temiz araziler olduğuna işaret etti.

İzetbegovic, Bosna Hersek'in büyük bir helal pazarına sahip olduğunu belirterek, helal pazarının gün geçtikçe büyüdüğünü söyledi.

Fuara katılan firmaların stantlarını gezerek ürünler hakkında bilgi alan İzetbegovic, "Beni en çok etkileyen bu endüstrinin özellikle hayvanlara helal yaklaşımı oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Fuarın organizatörü BBI Genel Müdürü Amer Bukvic de dün başlayan fuara ilginin büyük olduğunu ifade ederek, "Fuarın, dünyanın farklı yerlerinden üretici ve tüketicileri bir araya getirecek uzun vadeli bir proje olacağını umuyoruz." dedi.

Başkent Saraybosna'daki Skenderija Kültür Merkezi'nde düzenlenen fuar, başarılı katılımcılara ödüllerin verilmesinin ardından yarın sona erecek.

İslam Kalkınma Bankası ve Bosna Hersek İslam Birliği iş birliğinde düzenlenen fuara bölge ülkeleri Sırbistan, Hırvatistan, Karadağ, Slovenya, Makedonya ve Arnavutluk'un yanı sıra bazı Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya, Endonezya ve Bahreyn'den de firmalar katılıyor.

36 ülkeden 100'ün üzerinde firmanın katıldığı fuarda, İstanbul Ticaret Odası (İTO) bünyesinde Türkiye'den 15 firma da yer alıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bosna HersekBakir İzetbegovicSaraybosnaSaraybosna Helal Fuarı
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