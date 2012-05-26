Bosna'da savaş kurbanları toprağa veriliyor

Hersek'te savaş sırasında öldürülüp cesetleri Peruçats Gölü'ne atılan 163 savaş kurbanından kimlikleri tespit edilen 66'sı, toprağa verilmek üzere Vişegrad'a doğru yola çıkarıldı.Savaş sırasında öldürülen ve cesetleri 2010'da, Vişegrad şehri yakınlarındaki Peruçats Gölü'ne atılan 163 savaş kurbanından kimlik tespiti yapılanların sayısı 113'e ulaştı.Visoko şehrinde kimlik tespiti yapılan savaş kurbanlarının cenazeleri, yarın Vişegrad'da toprağa verilmek üzere yola çıkarıldı. Cenazeleri taşıyan kamyonların oluşturduğu konvoy, başkent Saraybosna'da cumhurbaşkanlığı binası önünde durdu. Burada, aileler ve çok sayıda Saraybosnalı, soykırım mağdurlarıyla vedalaştı.Cenazeler, cumhurbaşkanlığı binası önündeki programın ardından, yarın Vişegrad'da toprağa verilmek üzere tekrar yola çıkarıldı.