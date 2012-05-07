Bosna'da Camiler Günü

BANYA LUKA - Bosna savaşı sırasında, 19 yıl önce bugün Banya Luka'nın simgesi olan ve ülkedeki camilerin "en güzeli" olarak gösterilen tarihi Ferhadiye Camisi'nin Çetnikler tarafından dinamitle patlatılarak yıkılması hüzünle anıldı.



Bosna savaşı öncesinde Boşnak, Sırp ve Hırvatların bir arada yaşadığı Banya Luka'da 1579'da dönemin Sancak Beyi Ferhat Paşa tarafından yaptırılan ve şehrin en önemli simgesi olan tarihi Ferhadiye Camisi, 7 Mayıs 1993'te Çetniklerin temeline dinamit koymasıyla havaya uçuruldu.

Banya Luka kentiyle özdeşleşen ve UNESCO Dünya Mirası kapsamında olan Ferhadiye Camisi'nin yıkılması, Boşnaklar arasında travma ve büyük hüzne neden oldu. Bunun üzerine Bosna-Hersek İslam Birliği, Ferhadiye Camisi'nin yıkılışı olan "7 Mayıs"ı 1998'den itibaren "Camiler Günü" olarak kutluyor.

Banya Luka Müftüsü Ethem Çamciç, Ferhadiye Camisi'nin yıkılışının 19. yılı nedeniyle yaptığı açıklamada, bu tarihi caminin sadece Müslümanlar değil, Sırp ve Hırvatların gözünde de çok değerli olduğunu kaydetti. Caminin yeniden inşası için ilk girişimin 2001'de yapıldığını, ancak yaşanan olaylar nedeniyle tarihi ibadethanenin yapımının ertelendiğini hatırlatan Çamciç, Ferhadiye Camisi'nin yeniden inşasına 2006 yılında başlandığını, günümüze kadar önemli mesafe alındığını bildirdi.

Caminin, çöplükler dahil olmak üzere çeşitli yerlerde bulunan orijinal taş kalıntılarının bulunarak yeniden inşa edildiğini anlatan Çamciç, "Ferhadiye'deki çalışmaların UNESCO tarafından takip edilmesi, bizi sevindiren bir gerçektir" dedi.

Aslına uygun olarak yeniden inşa edilen Ferhadiye Camisi'nin bir an önce tamamlanmasını istediklerini ancak, maddi sıkıntılar yaşadıklarını belirten Çamciç, Türkiye'nin TİKA aracılığıyla cami inşaatına önemli destek verdiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Davutoğlu gözyaşlarını tutamadı

Ethem Çamciç, geçen yıl Banya Luka'ya gelen Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun inşa çalışmaları devam eden Ferhadiye Camisi'ni de ziyaret ettiğini anımsatarak, "Dışişleri Bakanı Davutoğlu burada çok duygulandı. Camiyi gezerken de gözyaşlarını tutamadı. O sırada Ferhadiye üzerindeki çalışmaların kesinlikle durmaması gerektiğini ve bir an önce tamamlanması gerektiğini söyledi" dedi.