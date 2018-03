YABLANİTSA





Bosna Hersek'in Yablanitsa kentinde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla 2005 yılında temelleri atılan ''Türk-Boşnak Kardeşlik Camisi'' düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Bosna Hersek’in Mostar kenti güzergahında bulunan ve daha önce kent merkezinde camisi olmayan kent olarak bilinen Yablanitsa’da, “Türk-Boşnak Kardeşlik Camisi”nin açılışı nedeniyle tören düzenlendi.

Törene, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Yablanitsa Belediye Başkanı Salem Dediç, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Kocaeli Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, Türkiye’nin Mostar Başkonsolosu Tolga Bermek, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Müşaviri Hasan Atlı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Saraybosna Koordinatörü Dr. Zülküf Oruç, eski AK Parti milletvekili Hüseyin Kansu, Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) Kültür ve Spor Bakanı salmir Kaplan, Bosna Hersek Federasyonu Enerji, Madencilik ve Sanayi Bakanı Erdal Trhulj, Banya Luka Müftüsü Edhem Çamciç, Mostar Müftüsü Seyid Smayiç, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olan Yablanitsa Başimamı Suleyman Cikotiç ile öteki yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı..

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu, burada yaptığı konuşmada, Boşnaklar’a Kocaeli halkının selamı iletirken, caminin açılmış olmasından duyduğu sevinci dile getirdi.

Karaosmanoğlu, "Sadece inançsız insanlar, diğer insanları, medeniyet ve ülkeleri yok etmeye çalışabilir. Biz Müslümanlar, inananlar arasında fark görmeyiz ve tüm inananların kardeş olduğuna inanırız. Bugün de, o kardeşlik yüzünden buradayız. Türk halkı, Boşnak kardeşlerini gerçekten çok seviyor. Her ne kadar uzak olsak da biz her zaman yakınız, her zaman beraberiz" dedi.

Yablanitsa Belediye Başkanı Dediç de konuşmasında, İslam'ın barış ve doğrunun dini olduğunu, camilerin ise inananlar için yeryüzünde yapılan "Allah'ın evleri" olduğunu söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'i temsilen törene katılan Kocaeli Müftüsü Sönmezoğlu da Bosna Hersek'te sadece camilerin değil, farklı merkezlerin de inşa edilmesi gerektiğini ve bu anlamda Türkiye'nin yardımlarının devam edeceğini ifade etti.

Bosna Hersek’in en büyük ikinci kenti olan Banya Luka Müftüsü Çamciç ise ülkelerinde tüm dinlere karşı saygı gösterildiğini belirterek, “Bosna Hersek İslam Birliği, Balkanlar’da anlayış, barış ve birliktelik istiyor. Biz, diyalog kurmak istiyoruz. Bunun için sürekli çalışmalıyız. Bu topraklarda kimse kimseye herhangi bir yerde cami, kilise ya da sinagog inşa edilemeyeceğini söyleyemez. Bugün açılışını yaptığımız caminin mesajı budur" diye konuştu.

''Cami eski Komünist Parti'nin binasının üzerine inşa edildi''

Eski AK Parti milletvekili Hüseyin Kansu, caminin yapım süreciyle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendi aile büyüklerinin de bu topraklardan Anadolu’ya göç ettiğini, dolayısıyla kendisinin bu topraklarla hukuku olan bir Türk vatandaşı olduğunu belirtti.

Savaş döneminde, Bosna Hersek’te acılı günlerin yaşandığını hatırlatan Kansu, sözlerine şöyle devam etti:

“Türk milleti, her konuda Bosna halkının yanında yer almıştır. Savaş bittikten sonra, savaşın yaralarının sarılma dönemi gelmişti. Bu manada da insanımız yine bu bölgeye, bu topraklara yönelik her türlü katkısına devam ediyor. Ben, TMBMM'de İstanbul Milletvekili olarak görev yaparken, 2005 senesiydi, grup toplantısına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da gelmişti. ‘Bizi ne zaman Bosna'ya götüreceksin?’ dedi, ben de hazır olduğumu söyledim. Sonrasında 40 kişilik bir heyetle Bosna'ya gezmeye geldik. Ülkeyi gezerken, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olan ve burada başimam olarak görev yapan Süleyman Cikotiç'i uzun zamandır tanıyordum. Bana bu şehirde olan sorunu hatırlattı, bir cami açmak istediklerini söyledi. Ben de konuyu İbrahim Bey'e açtım. O da ‘memnuniyetle’ dedi. Burada gecekondular vardı. Daha da önemlisi tam caminin olduğu yerde eski Yugoslavya dönemindeki Komünist Parti binası vardı. O bina ve gecekondular yıkıldı. O gecekondu sahiplerine birer güzel daire verildi. Temel attığımız gün de buradaydım, açılışında da buradayım. Güzel bir merkez olacak. Cami olmaktan öte, burası bir İslam merkezi olarak hizmet verecek.”

Dünyanın farklı ülkelerinden ve özellikle İslam ülkelerinden Bosna Hersek’i ziyarete gelen insanların tarihi Mostar kentini ziyaret etmeden gezilerini tamamlamadıklarını ifade eden Kansu, yeni caminin Saraybosna-Mostar güzergahındaki Yablanitsa’nın girişinde bulunduğunu belirtti.

Yablanitsa’da, 70 yıl öncesinde granik yatakların bulunduğunu ve bu yatakların keşfinin ardından, o dönemde 800’e yakın nüfusu bulunan Yablanitsa’nın, kurulan fabrikaya birlikte göç almaya başladığını ve büyüdüğünü belirten Kansu, Yablanitsa ile ilgili ise şunları söyledi:

“O dönemdeki sosyalist yönetim, bu şehirde cami yapılmasına izin vermiyordu. Savaştan sonra da burada, belediye başkanlıklarını Sosyal Demokrat Parti kazandı ve onlar da cami yapılamasına izin vermedi. Ne zaman Demokratik Eylem Partisi (SDA) yani merhum Aliya İzzetbegoviç’in partisinden belediye başkanı seçildi, belediye meclisinde aldığı ilk önemli karar, buraya cami yapılması oldu.”

Kansu, yaşadıkları sürece Yablanitsa’ya yardım etmeye devam edecekleri belirterek, “Türk insanına da bu yakışır” dedi.

Bosna Hersek’in, Türkiye olmaksızın varlığını sürdüremeyeceğini kaydeden Kansu, “Türkiye de Avrupa’da, Bosna Hersek olmadan bir yerlere gelemez. Bu iki ülke et ve tırnak gibidir. Caminin açılışına katılımı görüyoruz. Demek ki yılların bir özlemi var da, halk sevincini bu açılışa katılarak paylaştı” diye konuştu.

Yüksek öğrenimini Samsun’daki 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamlayan ve ardından ülkesine dönen Yablanitsa Başimamı Süleyman Çikotiç de açıklamasında, kente Türkiye'nin yardımlarıyla güzel bir cami kazandırmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Kendilerini “Evlad-ı Fatihan” olarak gördüklerini anlatan Çikotiç, “Ecdadımız, geçmişte büyük eserler inşa etti. Biz de onların yolundan gidiyoruz. Türkiye’y ise kendi anavatanımız olarak görüyoruz” dedi.

Törende ayrıca, Türkiye'den törene katılan Boşnak kökenli iş adamı Hasan Yavuzcan camiye, kabe örtüsü hediye etti.