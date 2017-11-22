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'Bosna Kasabı' suçlu bulundu

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi, eski Sırp komutan Ratko Mladic'i 1992-1995 yılları arasında başkent Saraybosna'da sivillere yönelik saldırılardan suçlu buldu.

'Bosna Kasabı' suçlu bulundu

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi, eski Sırp komutan Ratko Mladic'i 1992-1995 yılları arasında başkent Saraybosna'da sivillere yönelik saldırılardan suçlu buldu.

22 Kasım 2017 Çarşamba 14:02
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'Bosna Kasabı' suçlu bulundu

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesieski Sırp komutan Ratko Mladic'i 1992-1995 yılları arasında başkent Saraybosna'da sivillere yönelik saldırılardan suçlu buldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza MahkemesiBosna KasabıRatko MladicSaraybosna
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