Bosna Hersek'te ilginç afişler

Bosna Hersek'te 2 Ekim'de yapılacak yerel seçim öncesinde adayların kampanyalarında kullandığı afişler dikkati çekiyor.

Her ne kadar seçim Bosna Hersek'te yapılacak olsa da adayların kullandıkları afişler, ülkedeki farklı etnik gruplar arasındaki derin çizgiyi açıkça ortaya koyuyor.

Ülkenin güneyindeki Citluk, Gacko ve Bileca şehirlerinde, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Lahey'de savaş suçu işlemekten yargılanan ve beraat eden Çetnik lider Vojislav Seselj'in fotoğraflarının bulunduğu afişler sıklıkla görülüyor.

Hırvat nüfusun yoğun olduğu Citluk'ta, hem şehir içinde hem de yol kenarlarındaki afişlerde asker selamı veren Kim'in fotoğrafının yer aldığı afişlerde "Aynı iktidarın 30 yıl başta olması çok fazla" ifadesi yer alıyor.

"Seselj geliyor"

Bosna Hersek'te Sırp nüfusun yoğun yaşadığı Gacko ve Bileca şehirlerinde de Seselj'in fotoğrafının bulunduğu afişlerde "Sırp Cumhuriyeti emin ellerde" sloganları dikkati çekiyor.

Sırbistan'da milletvekili Seselj'in fotoğrafının yer aldığı afişlerde "Seselj geliyor" sloganının da kullanıldığı görülüyor.

Sırpların yoğun olduğu Gacko'da da İkinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden askerler için yapılan anıtın yanı başında Komünistlere Karşı Tek Liste Hareketi'nin "Daha iyi bir Gacko için" sloganının bulunduğu afişin üzerinde milliyetçi Sırpların sembollerinden "üç parmak" işareti bulunuyor.

Foca'da "Mladic" afişleri

Bosna Hersek'in güneydoğusunda, Sırp nüfusun yoğun yaşadığı Foca'daki Savaş Gazileri Derneği binasına yerleştirilen eski Sırp general ve savaş suçu zanlısı Ratko Mladic fotoğrafı ve Sırp ordusunun armasının bulunduğu afiş gözden kaçmıyor.

Trebinje'de ise yerel seçimlerde aday olmayan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Sırp üyesi Mladen İvanic'in yanı sıra ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik'in fotoğraflarının bulunduğu afişler görülüyor.

Hırvat ve Sırpların yoğun yaşadığı bu şehirlerde Boşnak partilere dair herhangi bir afişin olmadığı da gözlendi.

Mostar sorunu devam ediyor

Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşı ardından altı belediyeye bölünen ve bu şekilde yönetilen Mostar'daki bölünmüşlüğü sona erdirmek üzere dönemin Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Paddy Ashdown tarafından 2004 yılında düzenlenen 55 maddelik Mostar'ın Statüsü'yle Mostar tek belediye haline getirilmiş, icranın başı belediye başkanı, yasama organı ise şehir konseyi olarak belirlenmişti.

Ancak söz konusu düzenlemenin Hırvatların karşı çıkması nedeniyle hala onaylanamaması kentteki birçok konunun "kilitlenmesine" neden oldu. Statüyle ilgili bu sorun yüzünden 2008 yılından bu yana şehirde yerel seçim yapılamamıştı.

Yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle Mostar'da bu yıl da seçim yapılmayacak.