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Bosna Hersekli Müslümanlar Blagay Tekkesi'nde buluştu

Bosna Hersek'e Osmanlı'dan önce Anadolu'dan gelen dervişlerin kurduğu Blagay Tekkesi'nde bu yıl 43'üncüsü düzenlenen "Mevlit ve Zikir Günleri" etkinliği, ülke geneli ve komşu ülkelerden on binlerce Müslüman'ı bir araya getirdi.

Bosna Hersekli Müslümanlar Blagay Tekkesi'nde buluştu

Bosna Hersek'e Osmanlı'dan önce Anadolu'dan gelen dervişlerin kurduğu Blagay Tekkesi'nde bu yıl 43'üncüsü düzenlenen "Mevlit ve Zikir Günleri" etkinliği, ülke geneli ve komşu ülkelerden on binlerce Müslüman'ı bir araya getirdi.

12 Mayıs 2018 Cumartesi 13:55
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Bosna Hersekli Müslümanlar Blagay Tekkesi'nde buluştu

Bosna Hersek'in Mostar şehri yakınlarında, Osmanlı'dan önce Anadolu'dan gelen dervişlerin kurduğu Blagay Tekkesi'nde, geleneksel "Mevlit ve Zikir Günleri" etkinliği düzenlendi.

Bu yıl 43'üncüsü yapılan ve Hersek bölgesinde bilinen en eski dini-kültürel etkinlik olma özelliği taşıyan etkinliğe, Bosna Hersek genelinden ve komşu ülkelerden on binlerce Müslüman katıldı.

Gelenlerin, "Allah'ın Müslümanlara büyük bir armağanı" ve "Huzur bulma yeri" olarak nitelendirdikleri Blagay Tekkesi'nde geleneksel olarak imamlar, dervişler ve şeyhler tarafından okunan mevlitle başlayan etkinlik, ünlü hafızların Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

Maglaj şehrinden gelen Vahida Jahic, etkinliğe 5. kez katıldığını ve burada bulduğu huzurun, saatler süren yolculuğa değdiğini söyledi.

Etkinliğe Podrinje'den katılan Hasiba Tuduncic de "Mevlit ve Zikir Günleri" programına ilk kez geçen sene katıldığını anımsatarak, "Yaşadığım sürece buraya gelmeye devam edeceğim. Burada bulunduğum için çok mutluyum." dedi.

İdajeta Hasic ise Hersek bölgesinin kalbinde yapılan bu dini etkinliğe, her yıl katıldığını söyledi.

Hayatı boyunca birçok tekke ziyaret ettiğini anımsatan Bahra Poljo da "Blagay Tekkesi çok özel, çok farklı bir yer. Burası, Allah'ın bize bir armağanı. Kayalıkların arasından sızan su ve dua sesleri ruhumuzu doyuruyor. Blagay Tekkesi'ne gelen herkes, bir anlamda, Allah tarafından ödüllendirilmiştir." diye konuştu.

Bosna Hersek İslam Birliği tarafından mayıs ayının ikinci cumartesi düzenlenen "Mevlit ve Zikir Günleri" etkinliği, 43 yıldır bölge ülkelerden on binlerce Müslümanı bir araya getiriyor.

Blagay Tekkesi

Mostar şehri yakınlarında bulunan ve Alperenler Tekkesi olarak da bilinen "Blagay Tekkesi", Buna Nehri'nin kaynağının bulunduğu noktaya 600 yıl önce Anadolu'dan gelen dervişler tarafından kuruldu. Tekkede Sarı Saltuk'a ait olduğu söylenen bir de mezar bulunuyor.

Eski Yugoslavya döneminde kapatılan tekke, Bosna Hersek'in bağımsızlığını kazanmasıyla yeniden açıldı. Tekke, başta Türkiye olmak üzere, dünyanın birçok yerinden gelen çok sayıdaki turistin uğrak yeri haline geldi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bosna HersekMostarBlagay TekkesiMevlit Ve Zikir Günleri
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