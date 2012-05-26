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Bosna Hersek'in geleceği NATO'da

Hırvatistan Dışişleri Bakanı Pusiç, Sırbistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Nikoliç'in cumhurbaşkanı seçilmesini AA'ya değerlendirdi

Bosna Hersek'in geleceği NATO'da

Hırvatistan Dışişleri Bakanı Pusiç, Sırbistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Nikoliç'in cumhurbaşkanı seçilmesini AA'ya değerlendirdi

26 Mayıs 2012 Cumartesi 12:08
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Bosna Hersek'in geleceği NATO'da
SARAYBOSNA - Hırvatistan Dışişleri Bakanı Vesna Pusiç, AA muhabirinin Sırbistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimi ve Bosna Hersek'in NATO üyeliği konularındaki sorularını yanıtladı. 

Sırbistan seçimleri öncesinde şahsi beklentisinin, Demokrat Parti Genel Başkanı ve eski Cumhurbaşkanı Boris Tadiç'in yeniden aynı göreve seçilmesi yönünde olduğunu anlatan Pusiç, tahmininde yanıldığını söyledi.  
Sırbistan'daki yeni dönemi değerlendiren Hırvat Bakan, "Sırbistan hükümetinde kim olursa olsun, ülkenin geleceğini düşünerek ve bölgedeki ülkelerle sağlam işbirliği yaparak hareket etmelidir. Hırvatistan görüşmelere hazır. Fakat bunun için iki taraf gerekli" diye konuştu.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sırp Kalkınma Partisi'nin adayı Tomislav Nikoliç'in seçimleri kazanmasının bölgede birtakım olumsuzluklara neden olabileceği yönündeki iddialara da değinen Pusiç, "Nikoliç nihayetinde seçimleri kazanmıştır. Sırbistan halkının bir kısmının oy kullanmaması sonucunda nihai sonuçlar bu şekilde gerçekleşmiş olabilir. Ancak Nikoliç'in politikasının nasıl olacağı ile ilgili bir tahminde bulunamam. Bu artık dış politikalarının kapsamına girmektedir. Biz de ona göre hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Pusiç, "Bana göre, Bosna Hersek'in üyelik konusundaki mevcut durumu, NATO zirvesinden önceki ve toplantı sırasındaki durumuna kıyasla daha iyi. Eylül ayındaki toplantıdan Bosna Hersek için iyi bir sonuç çıkacağına inanıyorum. Bosna Hersek'in geleceğinin NATO'da olduğunu düşünüyorum ve buna samimi olarak inanıyorum. Hırvatistan, Bosna Hersek'in NATO üyeliği sürecini destekleyecektir" diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 26.05.2012 04:11
Anahtar Kelimeler:
Bosna Hersek
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