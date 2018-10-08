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Bosna Hersek yeni konsey üyelerini seçti

Bosna Hersek'teki seçimlerde oyların yüzde 43,4'ünün sayıldı. Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyeliği için Dzaferovic, Hırvat üyeliği için Komsic ve Sırp üyeliği için Dodik önde gidiyor.

Bosna Hersek yeni konsey üyelerini seçti

Bosna Hersek'teki seçimlerde oyların yüzde 43,4'ünün sayıldı. Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyeliği için Dzaferovic, Hırvat üyeliği için Komsic ve Sırp üyeliği için Dodik önde gidiyor.

08 Ekim 2018 Pazartesi 09:13
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Bosna Hersek yeni konsey üyelerini seçti

Bosna Hersek'te kanton, entite ve ulusal düzeydeki parlamentolar ile devlet başkanlığı konseyi üyelerinin belirlendiği seçimlerde oyların yüzde 43,4'ünün sayımı tamamlandı.

Merkez Seçim Komisyonu (CIK) Başkanı Branko Petric, başkent Saraybosna'da düzenlediği basın toplantısında, resmi olmayan sonuçları kamuoyuyla paylaştı.

Seçmenlerin yüzde 53,3 sandığa gitti

Oyların yüzde 43,4'ünün sayıldığını aktaran Petric, seçimlerde kayıtlı seçmenlerin yüzde 53,3'ünün sandığa gittiğini açıkladı.

Ülkenin en üst makamı olan Devlet Başkanlığı Konseyi üyeliği yarışına dair ilk sonuçları da aktaran Petric, konseyin Boşnak üyeliği için Demokratik Eylem Partisi (SDA) adayı Sefik Dzaferovic'in önde olduğunu ifade etti.

Petric, Dzaferovic'in sayımı tamamlanan oyların yüzde 37,9'unu, Bosna Hersek Sosyal Demokrat Partisi (SDP BiH) adayı Denis Becirovic'in yüzde 33,4'ünü ve Daha İyi Gelecek Birliği (SBB) adayı Fahrudin Radoncic'in de yüzde 12'sini aldığını aktardı.

Konseyin Hırvat üyeliği için yarışan isimlerden Demokrat Cephe (DF) adayı Zeljko Komsic'in oyların yüzde 49,4'ünü aldığını söyleyen Pertic, Bosna Hersek Hırvat Demokrat Birliği (HDZ BiH) adayı Dragan Covic'in ise sayılan oyların yüzde 38,6'sını aldığını ifade etti.

Ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'ndeki (RS) oylarla seçilen konseyin Sırp üyeliği yarışında ise Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliği (SNSD) adayı Milorad Dodik'in yüzde 55,1 ile önde olduğunu belirten Petric, "Zafer Birliği" isimli ittifakın adayı Mladen İvanic'in de oyların yüzde 41,9'unu aldığını sözlerine ekledi.

AA

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Bosna Hersek
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