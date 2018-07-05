Bosna Hersek'ten AB'ye sığınmacı eleştirisi

BİHAC

Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Dragan Mektic, sığınmacı meselesinde Avrupa Birliği'nin (AB) Bosna Hersek'e yaklaşımından memnun olmadığını belirterek, "AB'ye açıkça söylemek isterim ki; bu sorunu siz çıkarttınız, o zaman siz çözün." dedi.

AB'nin Batı Balkan rotasını kapatma kararının ardından alternatif güzergahlar üzerinden Batı Avrupa ülkelerine ulaşmaya çalışan sığınmacıların son dönemde yoğun olarak Bosna Hersek'e girmeleriyle başlayan kriz sürüyor.

Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Mektic, sığınmacı meselesini ele almak üzere Hırvatistan sınırındaki Bihaç şehrinde yerel yöneticilerle bir araya geldi.

Mektic, temaslarının ardından yaptığı açıklamada, ülkeye yasa dışı yollardan giren sığınmacıların bir bölümünü Velika Kladusa'daki Agrokomerc firmasına ait boş binaya yerleştirme kararı aldıklarını anımsatarak, "Ancak AB, söz konusu bina kendi sınırlarına yakın olduğu gerekçesiyle mali destekte bulunmama kararı aldı. Bizim başka seçeneğimiz yok." dedi.

Sığınmacı meselesinde AB'nin Bosna Hersek'e yaklaşımından memnun olmadığının altını çizen Mektic, "AB'ye açıkça söylemek isterim ki; bu sorunu siz çıkarttınız, o zaman siz çözün." ifadelerini kullandı.

Mektic, sundukları çözüm önerilerinin AB tarafından kabul edilmediğini belirterek, "Sığınmacılara insani yardım sağlamayı sürdüreceğiz. Ancak biz, AB'nin kapılarını kapattığı bir ülke olmak istemiyoruz. Bosna Hersek, sığınmacı meselesinde mağdur olmayacak." dedi.

Una-Sana Kantonu (USK) Başbakanı Husein Rosic de sığınmacı krizinin ele alındığı görüşmede somut sonuçlar alamadıklarını belirterek, "Sığınmacıların USK sınırları içindeki Sedra Oteli'ne yerleştirilmesine karşıyız. USK içinde 3 bin sığınmacı var. Artık sabrımız kalmadı." diye konuştu.

Toplantıya Mektic ve Rosic'in yanı sıra Bihac Belediye Başkanı Suhret Fazlic, Cazin Belediye Başkanı Nermin Ograsevic ve USK İçişleri Bakanı Anel Ramic de katıldı.

Bosna Hersek'e 2018'in başından itibaren 7 binden fazla sığınmacının yasa dışı yollardan girdiği belirtilirken, bu kişilerin çok azının sığınma talebinde bulunduğu ve büyük çoğunluğunun Bosna Hersek'i geçiş ülkesi olarak kullandığı açıklanmıştı.

Ülkedeki sığınmacıların bir kısmı daha önce Salakovac'taki bir sığınmacı merkezine yerleştirmiş, bir kısmının da Hadzici'deki Usivak Kışlası ile Velika Kladusa'daki Agrokomerc firmasına ait boş binaya yerleştirilmesi kararlaştırılmıştı.