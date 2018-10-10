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Bosna Hersek'teki rafineri patlaması

Bosanski Brod şehrinde dün akşamki patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı

Bosna Hersek'teki rafineri patlaması

Bosanski Brod şehrinde dün akşamki patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı

10 Ekim 2018 Çarşamba 10:45
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Bosna Hersek'teki rafineri patlaması

SARAYBOSNA

Bosna Hersek'in kuzeyindeki Bosanski Brod şehrinde bulunan petrol rafinerisinde dün akşam meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Doboj Polisinden yapılan açıklamada, dün akşam yerel saat ile 21.30 sularında yaşanan patlamada, 1 rafineri çalışanının hayatını kaybettiği ve 9 çalışanın ise yaralandığı ifade edildi.

Bosanski Brod Belediye Başkanı İlija Jovicic de yerel medyaya yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden rafineri çalışanının cesedine ulaşıldığını kaydetti.

Yaralıların kaldırıldığı Doboj'daki hastaneneden alınan bilgiye göre, hiçbir yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, 3 yaralı yapılan müdahalelerin ardından taburcu edildi, 6 yaralının tedavileri sürüyor.

Patlamanın ardından rafineride çıkan yangın sabaha karşı kontrol altına alındı.

Gazetecilerin rafineriye girişine ve çekim yapmasına ise izin verilmezken, patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.

Bosna Hersek'in Hırvatistan sınırına yakın bir bölgede bulunan rafinerideki patlama, civardaki yerleşim birimlerinde güçlü bir şekilde hissedilmiş, halk arasında paniğe yol açmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bosna HersekRafineriPatlama
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