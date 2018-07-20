Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93807
ALTIN
189.244
DOLAR
4.7736
STERLİN
6.2469
EURO
5.5906
Adli tatil bugün başlıyor
Adli tatil bugün başlıyor
'kişiye özel alçı'
'kişiye özel alçı'
Pilot adayları eğitime başladı
Pilot adayları eğitime başladı
OHAL bitti, sakal gitti
OHAL bitti, sakal gitti
Kartlı ödemeler arttı
Kartlı ödemeler arttı
Flaş Haber
Türkiye'de OHAL sona erdi
Kapat

Bosna Hersek'te yeni toplu mezar bulundu

Bosna Hersek'te Drvar şehri yakınlarındaki bir çukurda tespit edilen toplu mezarda, Bosna Savaşı'nın (1992-1995) kurbanları olduğu tahmin edilen 8 kişinin kemiklerine ulaşıldı.

Bosna Hersek'te yeni toplu mezar bulundu

Bosna Hersek'te Drvar şehri yakınlarındaki bir çukurda tespit edilen toplu mezarda, Bosna Savaşı'nın (1992-1995) kurbanları olduğu tahmin edilen 8 kişinin kemiklerine ulaşıldı.

20 Temmuz 2018 Cuma 16:27
0 Okunma
Bosna Hersek'te yeni toplu mezar bulundu

Bosna Hersek'te, 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşta öldürülen Boşnak sivillere ait olduğu tahmin edilen yeni toplu mezar ortaya çıktı.

Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü Basın Sözcüsü Lejla Cengic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'in batısındaki Drvar şehri yakınlarındaki Golubjnaca çukurunda yeni toplu mezar bulunduğunu belirtti.

Toplu mezarın bulunmasının ardından başlatılan kazı çalışmaları kapsamında 8 kişinin iskelet kalıntılarına ulaşıldığını ifade eden Cengic, "Bulunan iskeletler tam değil. Söz konusu olan kemik parçaları. Kazı çalışmaları önümüzdeki günlerde de devam edecek." dedi.

Cengic, iskelet kalıntılarının 64 metre derinlikte bulunduğunu söyleyerek, "Bir kişinin daha iskeletine ulaşıldı ancak çukurun etrafı mayınlı bölge olduğu için kalıntılar çıkartılamadı. Mayın temizleme ekiplerinin bölgedeki çalışmalarından sonra kalıntıları çıkartacağız." diye konuştu.

Yeni bulunan toplu mezarın 800 metre uzaklığında 2001'de yapılan kazı çalışmalarında 19 kurbana ait kemik parçalarının bulunduğunu anımsatan Cengic, bölgedeki toplu mezar arama çalışmalarına devam edeceklerini bildirdi.

Cengic, cesetlerin Bosna Savaşı'nda öldürülen Boşnak sivillere ait olduğunu tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.

Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsünün verilerine göre, Bosna Hersek'te bugüne kadar 550'den fazla toplu mezar bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bosna Hersek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İİT'den 'Yahudi ulus devlet' yasasına kınama
İİT'den 'Yahudi ulus devlet' yasasına kınama
"Bu, Almanya tarihinde kara bir lekedir"
"Bu, Almanya tarihinde kara bir lekedir"
BM'den 140 bin Suriyeli için 'güvenli geçiş' çağrısı
BM'den 140 bin Suriyeli için 'güvenli geçiş' çağrısı
AB'den Çin'e Uygur tepkisi
AB'den Çin'e Uygur tepkisi
Pakistan'da dini ittifak 'eşit şartlarda seçim' talep ediyor
Pakistan'da dini ittifak 'eşit şartlarda seçim' talep ediyor
İsrail 'yasa' bahanesiyle Filistinli gazetecileri hedef alıyor
İsrail 'yasa' bahanesiyle Filistinli gazetecileri hedef alıyor
NATO'da tehditlere karşı hızlı cevap hazırlığı
NATO'da tehditlere karşı hızlı cevap hazırlığı
Ürdün'de Rezzaz hükümeti meclisten güvenoyu aldı
Ürdün'de Rezzaz hükümeti meclisten güvenoyu aldı
Kamerun'da 8 kabile şefi kaçırıldı
Kamerun'da 8 kabile şefi kaçırıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ