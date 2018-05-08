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Bosna Hersek'te genel seçim tarihi belli oldu

Bosna Hersek'te genel seçimlerin 7 Ekim'de yapılacağı açıklandı.

Bosna Hersek'te genel seçim tarihi belli oldu

Bosna Hersek'te genel seçimlerin 7 Ekim'de yapılacağı açıklandı.

08 Mayıs 2018 Salı 13:51
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Bosna Hersek'te genel seçim tarihi belli oldu

Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonu (CIK), ülkedeki genel seçimlerin 7 Ekim'de yapılacağını açıkladı.

CIK Başkanı Irena Hadziabdic, başkent Saraybosna'da düzenlediği basın toplantısında, Bosna Hersek'te devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinden oluşan genel seçimlerin 7 Ekim Pazar günü yapılması kararı alındığını bildirdi.

Bosna Hersek'teki seçim kampanyalarının 7 Eylül'de başlayacağını ifade eden Hadziabdic, söz konusu kampanyaların 6 Ekim Cumartesi günü sona ereceğini kaydetti.

Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Antlaşması'nın ardından sekizinci kez yapılacak genel seçimlerde halk, Bosna Hersek Üçlü Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak, Sırp ve Hırvat üyelerinin yanı sıra kanton, entite ve devlet düzeyindeki hükümetleri ve milletvekillerini belirlemek için oy kullanacak.

CIK verilerine göre kayıtlı 3 milyon 381 bin 963 seçmen bulunuyor.

Bosna Hersek'te genel seçimler 4 yılda bir yapılıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bosna HersekCIKGenel SeçimBosna Hersekte Genel Seçim
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