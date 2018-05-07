Bosna Hersek'te 'Camiler Günü'

Bosna Hersek'in Banja Luka şehrindeki tarihi Ferhadiye Camisi'nin Sırp güçlerince 7 Mayıs 1993'te yıkılmasının 25. yılında, ülke genelinde Camiler Günü kapsamında programlar düzenleniyor.

Programlar çerçevesinde Bosna'daki savaş boyunca (1992-1995) Sırp ve Hırvat güçlerince yıkılan yüzlerce cami, mescit, Kur'an kursu, tekke, türbe ve farklı vakıf eserleriyle ilgili kamuoyu bilgilendiriliyor.

Savaşın ardından birçok caminin yeniden inşa edilmiş olması sebebiyle sevincin ve hüznün aynı anda yaşandığı Camiler Günü, ülkedeki insanlara savaş zamanında yıkılan veya tahrip edilen camileri ve o günlerde yaşanan acıları yeniden anımsatıyor.

Türkiye başta olmak üzere Suudi Arabistan, İran, Malezya ve Endonezya gibi ülkelerin desteğiyle savaşta yıkılan birçok cami adeta küllerinden doğarken, az sayıda tarihi caminin de onarımı ya da yeniden inşası sürüyor.

Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) verilerine göre, 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşta ülke genelinde 614 cami, 218 mescit, 69 Kur'an kursu, 4 tekke, 37 türbe ve 405 farklı vakıf eseri yıkıldı. Sırp güçlerinin kontrolündeki bölgelerde 534 cami yıkılırken, Hırvat güçlerinin kontrolü altındaki yerlerde de 80 cami yok edildi.

Bu verilere göre, savaştan önce Bosna Hersek'te bulunan bin 144 caminin yüzde 80'i yıkıldı ya da hasar gördü. Yıkılan cami ve diğer dini yapıların yanı sıra 100'den fazla imam da yine düşman güçlerce öldürüldü.

İslam Birliğinin güncel verilerine göre, Bosna Hersek'te bugün bin 912 cami bulunuyor. Yaşanan acı dolu günlerin ardından yıkılan cami ve mescitlerden 789'u yeniden hizmete açılırken, 89'u ise küllerinden yeniden doğmak için bekliyor.

Ferhadije Camisi'nin yıkıldığı gün olan 7 Mayıs, 1998 yılından itibaren ülke genelinde Camiler Günü olarak anılıyor.

"Ferhadije, inananları kendisine çeken bir mıknatıs"

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) katkılarıyla yenilenen ve 7 Mayıs 2016'da ibadete açılan Ferhadiye Camisi, bugün ilk günkü ihtişamıyla dimdik ayakta.

Banja Luka Müftüsü Osman Kozlic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, caminin hem görsel hem de ruhsal açıdan insanlar için büyük önem taşıdığına işaret ederek "Ferhadiye Camisi inananları kendisine çeken bir mıknatıs gibi." dedi.

Camiler Günü kapsamında Bosna Hersek'in yaşadığı acıların unutulmaması gerektiği mesajını vermek istediklerini aktaran Kozlic, Ferhadiye Camisi'ni 2016 yılından bu yana binlerce kişinin ziyaret ettiğini aktardı.