Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
101342
ALTIN
179.830
DOLAR
4.2649
STERLİN
5.7644
EURO
5.0769
İçimizden Biri : Ayfer Sarısal Öztürk
İçimizden Biri : Ayfer Sarısal...
Amigurumi bebek yapıyor
Amigurumi bebek yapıyor
35 milyar lira harcandı
35 milyar lira harcandı
VakıfBank şampiyon oldu
VakıfBank şampiyon oldu
Ümit Özat istifa etti
Ümit Özat istifa etti

Bosna Hersek'te 'Camiler Günü'

Bosna Hersek'in Banja Luka şehrindeki Ferhadiye Camisi'nin Sırp güçlerince 7 Mayıs 1993'te yıkılmasının 25. yılında, ülke genelinde Camiler Günü kapsamında programlar düzenleniyor.

Bosna Hersek'te 'Camiler Günü'

Bosna Hersek'in Banja Luka şehrindeki Ferhadiye Camisi'nin Sırp güçlerince 7 Mayıs 1993'te yıkılmasının 25. yılında, ülke genelinde Camiler Günü kapsamında programlar düzenleniyor.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 15:33
0 Okunma
Bosna Hersek'te 'Camiler Günü'

Bosna Hersek'in Banja Luka şehrindeki tarihi Ferhadiye Camisi'nin Sırp güçlerince 7 Mayıs 1993'te yıkılmasının 25. yılında, ülke genelinde Camiler Günü kapsamında programlar düzenleniyor.

Programlar çerçevesinde Bosna'daki savaş boyunca (1992-1995) Sırp ve Hırvat güçlerince yıkılan yüzlerce cami, mescit, Kur'an kursu, tekke, türbe ve farklı vakıf eserleriyle ilgili kamuoyu bilgilendiriliyor.

Savaşın ardından birçok caminin yeniden inşa edilmiş olması sebebiyle sevincin ve hüznün aynı anda yaşandığı Camiler Günü, ülkedeki insanlara savaş zamanında yıkılan veya tahrip edilen camileri ve o günlerde yaşanan acıları yeniden anımsatıyor.

Türkiye başta olmak üzere Suudi Arabistan, İran, Malezya ve Endonezya gibi ülkelerin desteğiyle savaşta yıkılan birçok cami adeta küllerinden doğarken, az sayıda tarihi caminin de onarımı ya da yeniden inşası sürüyor.

Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) verilerine göre, 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşta ülke genelinde 614 cami, 218 mescit, 69 Kur'an kursu, 4 tekke, 37 türbe ve 405 farklı vakıf eseri yıkıldı. Sırp güçlerinin kontrolündeki bölgelerde 534 cami yıkılırken, Hırvat güçlerinin kontrolü altındaki yerlerde de 80 cami yok edildi.

Bu verilere göre, savaştan önce Bosna Hersek'te bulunan bin 144 caminin yüzde 80'i yıkıldı ya da hasar gördü. Yıkılan cami ve diğer dini yapıların yanı sıra 100'den fazla imam da yine düşman güçlerce öldürüldü.

İslam Birliğinin güncel verilerine göre, Bosna Hersek'te bugün bin 912 cami bulunuyor. Yaşanan acı dolu günlerin ardından yıkılan cami ve mescitlerden 789'u yeniden hizmete açılırken, 89'u ise küllerinden yeniden doğmak için bekliyor.

Ferhadije Camisi'nin yıkıldığı gün olan 7 Mayıs, 1998 yılından itibaren ülke genelinde Camiler Günü olarak anılıyor.

"Ferhadije, inananları kendisine çeken bir mıknatıs"

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) katkılarıyla yenilenen ve 7 Mayıs 2016'da ibadete açılan Ferhadiye Camisi, bugün ilk günkü ihtişamıyla dimdik ayakta.

Banja Luka Müftüsü Osman Kozlic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, caminin hem görsel hem de ruhsal açıdan insanlar için büyük önem taşıdığına işaret ederek "Ferhadiye Camisi inananları kendisine çeken bir mıknatıs gibi." dedi.

Camiler Günü kapsamında Bosna Hersek'in yaşadığı acıların unutulmaması gerektiği mesajını vermek istediklerini aktaran Kozlic, Ferhadiye Camisi'ni 2016 yılından bu yana binlerce kişinin ziyaret ettiğini aktardı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bosna HersekFerhadiye Camisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yemen'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na hava saldırısı
Yemen'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na hava saldırısı
Türkmenler, Bağdat’ta kadın adayla seçim yarışında
Türkmenler, Bağdat’ta kadın adayla seçim yarışında
Suriye'nin İdlib ilinde kısmi ateşkes
Suriye'nin İdlib ilinde kısmi ateşkes
Mehmet Öz Trump'a bağlı sağlık konseyine giriyor
Mehmet Öz Trump'a bağlı sağlık konseyine giriyor
Gazze Şeridi'nde patlama: 5 ölü
Gazze Şeridi'nde patlama: 5 ölü
Ruhani'den Telegram'ın kapatılmasına eleştiri
Ruhani'den Telegram'ın kapatılmasına eleştiri
İdlib'e hava saldırısı
İdlib'e hava saldırısı
Yeni Zelanda evsizlere çözüm arıyor
Yeni Zelanda evsizlere çözüm arıyor
Kuzey Kore Güney Kore ile saat dilimlerini eşitledi
Kuzey Kore Güney Kore ile saat dilimlerini eşitledi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ