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Bosna Hersek'te '2017 Kutlu Doğum' programı

Bosna Hersek'in Sanski Most ve Cazin şehirlerinde, Diyanet İşleri Başkanlığı, Saraybosna Büyükelçiliği ve Bosna Hersek İslam Birliği tarafından "2017 Kutlu Doğum" programı düzenlendi.

Bosna Hersek'te '2017 Kutlu Doğum' programı

Bosna Hersek'in Sanski Most ve Cazin şehirlerinde, Diyanet İşleri Başkanlığı, Saraybosna Büyükelçiliği ve Bosna Hersek İslam Birliği tarafından "2017 Kutlu Doğum" programı düzenlendi.

29 Nisan 2017 Cumartesi 15:51
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Bosna Hersek'te '2017 Kutlu Doğum' programı

Hz. Muhammed'in dünyaya gelişinin yıl dönümü olarak her yıl 14-20 Nisan arasında çeşitli etkinliklerle kutlanan Kutlu Doğum Haftası kapsamında, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yurt dışında da muhtelif programlar gerçekleştiriliyor.

Bu yılki teması "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" olarak belirlenen "2017 Kutlu Doğum" programı, Bosna Hersek'in Sanski Most ve Cazin şehirlerinde de gerçekleştirildi.

Sanski Most'ta düzenlenen programa, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Ünal'ın yanı sıra Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Hasan Atlı, Sanski Most Başimamı Hüseyin Kovaceviç ve çok sayıda izleyici katıldı.

Ünal, mevlid, ilahi ve kasidelerin okunduğu program kapsamında, "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" konulu konferans verildi.

Açıklamada bulunan Ünal, konferansın amacının, Hz. Muhammed'in yaşamı ve Müslümanlar için anlamını ortaya koymak olduğunu söyleyerek, "Bu sene üzerinde durmak istediğimiz konu güven ve güvenlik sorunu. Özellikle güvenlik sorununun, bunu doğrudan yaşayan böyle bir coğrafyada son derece önemli bir konu olduğunun farkındayız." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı İlahi Korosu ile Sanski Most İslam Birliği Korosu, program kapsamında ilahi ve kasideler seslendirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Hz. Muhammed2017 Kutlu DoğumBosna HersekKutlu Doğum HaftasıDiyanetSaraybosna Büyükelçiliğii
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