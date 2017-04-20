Bosna'da savaşın yok ettiği camilere vakıf eli değdi

ANKARA - Bosna Hersek'teki savaşta yıkılan Arnavudiye Camisi, Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülecek rekonstrüksiyon çalışmasıyla aslına uygun olarak yeniden inşa edilecek. Caminin temel atma töreni 22 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Restorasyonu tamamlanan Gradişka'daki Derviş Hanım Medresesi de 23 Nisan Pazar günü hizmete açılacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Vakıflar Genel Müdürlüğünce yurt dışındaki Osmanlı vakıf eserlerinin ihya edilmesine ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında, Balkanlar'ın kalbi Bosna Hersek'te 21-23 Nisan tarihleri arasında Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem'in katılımıyla geçmişi yüzlerce yıl öncesine dayanan camilere yönelik açılış ve temel atma törenleri düzenlenecek.

Bu kapsamda restorasyonu tamamlanan Gradişka'daki Derviş Hanım Medresesi, 23 Nisan Pazar günü düzenlenecek törenle yeniden hizmete sunulacak.

Harap durumda olduğu saptanıp onarımına geçen yıl başlanan medresede, döşeme, tavan kaplamaları ve çatı yenilenirken, mihrap nişinin bulunduğu saptanan bir oda mescit olarak restore edildi. Tarihi medrese, yürütülen restorasyon çalışması sonucunda eski ihtişamlı günlerine yeniden kavuşacak.

Yok olan Arnavudiye, yeniden doğacak

Bosna'daki savaş sırasında tamamen yok olan Banya Luka'daki Arnavudiye Camisi'ni yeniden hizmete kazandırmak üzere ilk adım da 22 Nisan Cumartesi günü düzenlenecek programla atılacak. 16'ncı yüzyılda Gazi Ferhat Paşa'nın defterdarı Hasan Efendi tarafından inşa edilen camide düzenlenecek temel atma töreninin ardından rekonstrüksiyon çalışmaları başlatılacak.

Genel Müdürlükçe ayrılan 10 milyon liralık bütçeyle aslına uygun inşa edilecek camide çalışmaların bir yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Öte yandan Bosna Hersek'teki "Vakıf Günleri" kapsamında yarın Saray Bosna Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi'nde düzenlenecek programda Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem ile Bosna-Hersek İslam Birliği Vakıflar Müdürü Senaid Zajimović arasında yürütülecek yeni çalışmalara yönelik yeni bir protokol imzalanması planlanıyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce yurt dışındaki vakıf eserlerinin restorasyonuna yönelik 2008'den bu yana yürütülen çalışmaların merkezinde Balkanlar coğrafyası ve özellikle Bosna Hersek yer alıyor.