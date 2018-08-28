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Bolivyalı 118 yaşındaki kadın dünyanın en yaşlı kişisi olabilir

Bolivya’da 118 yaşını doldurmak üzere olan Julia Flores Colque’nin dünyanın en yaşlı insanı olduğu sanılıyor.

Bolivyalı 118 yaşındaki kadın dünyanın en yaşlı kişisi olabilir

Bolivya’da 118 yaşını doldurmak üzere olan Julia Flores Colque’nin dünyanın en yaşlı insanı olduğu sanılıyor.

28 Ağustos 2018 Salı 15:53
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Bolivyalı 118 yaşındaki kadın dünyanın en yaşlı kişisi olabilir

Bolivya’da 118 yaşını doldurmak üzere olan Julia Flores Colque’nin dünyanın en yaşlı insanı olduğu sanılıyor.

Sacaba bölgesinde ikamet eden Flores Colque’nin, nisan ayında hayata gözlerini yuman 4 Ağustos 1900 doğumlu Japon kadın Nabi Tajima’nın ölümünün ardından dünyanın en yaşlı insanı olabileceği belirtiliyor.

Kimlik kartında doğum tarihi 26 Ekim 1900 olan Colque, ilerleyen yaşına rağmen gitar çalmaya devam ediyor ve kendisini ziyarete gelenlere Keçuva dilinde şarkılar söylüyor.

Sacaba Belediyesi, 117 yaşını 10 ay geçen Flores Colque'u "yaşayan miras" olarak nitelendiriyor.

Guinness Dünya Rekorları, Colque adına başvuru yapılmadığını açıkladı.

Hiç evlenmemiş olan ve çocuğu bulunmayan Colque, iki dünya savaşına ve ülkesi Bolivya'daki devrimlere tanıklık etti.

AA

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BolivyaDünyanın En Yaşlı Kişisi
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