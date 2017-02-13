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Bolivya'nın ikinci büyük gölü kurumak üzere

Bolivya'nın güneybatısında bulunan ve ülkenin ikinci büyük gölü konumundaki Poopo Gölü'nün, ortalama sıcaklığın artması ve yağışların azalması nedeniyle kurumak üzere olduğu bildirildi.

Bolivya'nın ikinci büyük gölü kurumak üzere

Bolivya'nın güneybatısında bulunan ve ülkenin ikinci büyük gölü konumundaki Poopo Gölü'nün, ortalama sıcaklığın artması ve yağışların azalması nedeniyle kurumak üzere olduğu bildirildi.

13 Şubat 2017 Pazartesi 16:40
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Bolivya'nın ikinci büyük gölü kurumak üzere

Bolivya'nın güneybatısında bulunan ve ülkenin ikinci büyük gölü konumundaki Poopo Gölü'nün, ortalama sıcaklığın artması ve yağışların azalması nedeniyle kurumak üzere olduğu bildirildi.

Oruro şehri yakınlarında And yaylaları üzerinde bulunan 2 bin 337 kilometrekarelik Poopo Gölü'nün bulunduğu bölgede sıcaklığın son 56 yılda 2 derece arttığı belirtildi.

Gölün kuruma nedenleri arasında sıcaklık artışının yanı sıra yağışların azalması, gölü besleyen kaynakların bölgedeki tarım ve madencilik sektörü için kullanılması ve atık suların yine göle akması gösterildi.

Gölün son durumuyla ilgili resmi Twitter hesabından açıklama yapan Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, Poopo Gölü'nü kontrol ettiğini, gölün doğusunda ve batısında artık hiç su kalmadığını belirtti.

Morales, "Kuzeyde çok az su var ama o da kuruyor." ifadesini kullandı.

Uzmanlara göre, kuraklık nedeniyle göldeki kuşlar, balıklar, sürüngenlerle yaklaşık 200 bitki türü kayboldu. Kuraklık nedeniyle balıkçılıkla geçinen 350 ailenin bölgeyi terk ettiği belirtildi.

Poopo havzası, 2002 yılında bölgedeki ekosistemin korunması için uluslararası öneme sahip bir alan olarak ilan edilmişti.

Bolivya Devleti ve Avrupa Birliği (AB) arasında 2010 yılında Poopo bölgesinin kurtarılması için yaklaşık 15 milyon dolarlık bir anlaşma imzalanmıştı.

Bolivya Savunma Bakanı Reymi Ferreira, bu yılın ocak ayında Poopo Gölü'nü besleyen kaynakların arttığını, gölün yeniden beslenmeye başladığını savunmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
BolivyaPoopo Gölü
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