BARSELONA

İspanyol basını, bağımsızlık ilanının, Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont tarafından askıya alınmasını "bölgedeki kaosu devam ettirecek bir şantaj" olarak nitelendirdi.

El Mundo gazetesi, "Saçmalık ve Şantaj" başlığıyla manşetten verdiği haberde, "Puigdemont tarafından müzakerelere başlamak için askıya alındığı açıklanan bağımsızlık ilanı, birkaç saat sonra ayrılıkçı milletvekilleri tarafından imzalandı. Bağımsız bir devlet olarak Katalonya Cumhuriyeti'nin kuruluşunu öngören bağımsızlık ilanının, hiçbir geçerliliği olmasa da uluslararası toplum ve hükümetlerden tanınması istendi. Puigdemont devlete, CUP (Katalan liderine dışarıdan destek veren siyasi parti) da Puigdemont'a şantaj yaptı." ifadeleri kullanıldı.

Haberde Puigdemont'un "zaman kazanmak ve İspanya hükümetinin Katalonya'nın özerklik haklarını dondurmasını önlemek" için askıya alınmış bir bağımsızlık ilan ettiği savunuldu.

El Pais gazetesi de "Katalonya'daki kaosu uzatan, süreli bağımsızlık" başlığını kullandı.

Gazete, "Puigdemont'tan yeni bir tuzak. Ayrılmanın etkilerinin askıya alınması, Puigdemont'un demokrasiye darbesini gizlemiyor. 1 Ekim'deki referandumdan sonuç çıktığı doğru değil. Çünkü yasa dışı bir referandum olamaz. Puigdemont, aldatmalı bir diyalog arıyor. Bu onun demokrasiye karşı yeni bir ültimatomu. İspanyol devleti bunu hiçbir şekilde kabul etmemeli." ifadelerini kullandı.

Sağ görüşlü gazetelerden ABC, "Puigdemont, zaman kazanmak için devlete şantaj yapıyor", La Razon da "Puigdemont, Katalonya'daki kaosu sürdürüyor" başlıklarını kullandı.