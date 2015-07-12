Boko Haram köy bastı: 10 ölü

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinin başkenti Maiduguri'de Boko Haram militanı olduğu belirtilen silahlı kişilerin bir köye düzenlediği baskında 10 kişi öldü.



Boko Haram militanlarının, baskının ardından bölgedeki önemli bir otoyolun da kontrolünü ele geçirdiği belirtildi.



AA muhabirinin köydeki görgü tanıklarından aldığı bilgilere göre, cuma gecesi Müslümanların namaz kıldığı bir camiye düzenlenen baskının ardından militanlar tekrar bölgeye takviye gönderip Maiduguri'ye 100 kilometre mesafedeki otoyolu kapattı.



Saldırı anını anlatan görgü tanıkları, militanların motosikletlerle köye geldiğini, ibadet eden Müslümanların bulunduğu camiye girerek rastgele ateş açtığını ve 10 kişinin öldüğünü söyledi. Saldırıdan kurtulanlardan Abba Trijani ise Boko Haram militanlarının köydeki birçok evi de yaktığını ifade etti.



Emniyet yetkilileri saldırıyı doğruladı ve otoyolun militanlarca kapatıldığını, yolu kullanmak isteyen birçok aracın güvenlik nedeni ile geri çevrildiğini belirtti.



Boko Haram örgütü, daha önce de bölgedeki otoyolu ele geçirmiş ve 2013 yılındaki kanlı eylemde otoyolu kullanan araçlardaki 100 kişiyi öldürmüştü. Yeni Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari'nin örgütle mücadelenin artırılacağı sözlerine rağmen örgütün ülkenin kuzey eyaletlerindeki saldırılarında artış olduğu ifade ediliyor.

