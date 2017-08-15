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Böcek ilaçlı yumurtalara Güney Kore'de de rastlandı

AB üyesi 15 ülkenin yanı sıra İsviçre ve Hong Kong'da görülen böcek ilaçlı yumurtalara son olarak Güney Kore'de rastlandı.

Böcek ilaçlı yumurtalara Güney Kore'de de rastlandı

AB üyesi 15 ülkenin yanı sıra İsviçre ve Hong Kong'da görülen böcek ilaçlı yumurtalara son olarak Güney Kore'de rastlandı.

15 Ağustos 2017 Salı 13:19
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Böcek ilaçlı yumurtalara Güney Kore'de de rastlandı

AB üyesi 15 ülkenin yanı sıra İsviçre ve Hong Kong'da görülen böcek ilaçlı yumurtalara son olarak Güney Kore'de rastlandı.

Yonhap ajansının, Tarım, Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığının açıklamasına dayandırdığı haberinde, başkent Seul'ün doğusunda Namyangju'da 80 bin tavuğun bulunduğu bir çiftlikte bazı yumurtalara bit, kene ve böceklerin yok edilmesi için kullanılan madde olan fipronil bulaştığı tespit edildi.

Bakanlık, konuyla ilgili soruşturmanın yürütülebilmesi için ülkede 3 binden fazla tavuğun bulunduğu çiftliklerde yumurta üretimini yasakladı.

Namyangju'daki çiftliğin günde 25 bin yumurta üretimi yaptığı kaydedildi.

Avrupa'yı sarsan yasaklı fipronil maddesini içeren yumurtalarla ilgili Almanya, Belçika ve Hollanda'da ortaya çıkan skandal diğer AB üyesi devletlere yayılmıştı.

Skandalın merkezindeki fipronilin, özellikle tavuk sektöründe bit, kene ve böceklerin yok edilmesi için kullanılan bir böcek ilacı olmasına rağmen AB'de, insan tüketimi için yetiştirilen tavuk gibi kümes hayvanlarında kullanılması yasak.

Dünya Sağlık Örgütü, fipronilin "orta düzeyde zararlı madde" olduğunu, çok fazla tüketilmesi durumunda böbrek, ciğer ve tiroit bezine zarar vereceğini bildiriyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABBöcek Ilaçlı YumurtaGüney Kore
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