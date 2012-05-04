BM'ye göre barış planı rayında

CENEVRE - BM ve Arap Birliği'nin Suriye temsilcisi Kofi Annan'ın sözcüsü Ahmed Fevzi, uygulamadaki eksikliklere rağmen planın "rayında" olduğunu belirtti.



Fevzi, İsviçre'nin Cenevre kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, günün sonuna kadar BM'nin öncü gözlemci heyetindekilerin sayısının 50'ye çıkacağını da söyledi.

Sözcü, BM Güvenlik Konseyi'nin yetkilendirdiği 300 kişilik gözlemci heyeti için şu ana kadar bazı ülkelerden 150 üye sözü aldıklarını kaydetti.

Fevzi, Suriye'deki saldırılarda gözlemcilerin hedef alınmadığını da ifade etti.

Annan'ın ateşkes planını denetleyen BM gözlemci heyetinin başkanı Robert Mood da ülkede gözlemci sayısının 50'ye yükseleceğini söylemişti.