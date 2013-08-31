BM'nin kimyasal silah incelemesi masada

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER



BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ABD, Fransa, İngiltere, Rusya ve Çin'in temsilcileri arasında Genel Sekreter'in ofisinde gerçekleşen toplantı başladı.



Toplantıya katılan İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Mark L. Grant, gazetecilere yaptığı açıklamada, görüşmede Suriye'deki silah denetçilerinin çalışmalarına ilişkin güncel gelişmelerin değerlendirileceğini söyledi.



Grant, daha önce İngiltere tarafından hazırlanan BMGK karar taslağının görüşülüp görüşülmeyeceğine dair açıklama yapmadı.



ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Samantha Power ve Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vitaly Churkin ise gazetecilerin toplantıya ilişkin sorularını yanıtsız bıraktı.



Şam'da incelemelerini sürdüren BM kimyasal silah denetçilerinin, bugün ülkeden ayrılmasının ardından da ön bilgileri Genel Sekreter Ban'a iletmeleri bekleniyor.



Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri dün ve önceki gün de Suriye konusuna ilişkin bir araya gelmişler ancak İngiltere'nin sunduğu BMGK karar taslağı konusunda uzlaşma sağlanamadığı belirtilmişti.





AA