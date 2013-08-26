BM'nin incelemesi bugün başlayacak

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BM Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, BM Silahsızlanma İşleri Yüksek Temsilcisi Kane'nin, 21 Ağustos'ta Guta bölgesinde kimyasal silah kullanıldığına ilişkin olayla ilgili iddiaların hızlı bir şekilde araştırılması amacıyla 24-25 Ağustos'ta Suriye hükümeti temsilcileriyle bir araya geldiği bildirildi.



Açıklamada, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un, Dr. Selström başkanlığında şu anda Şam'da bulunan heyetin ana önceliğinin, 21 Ağustos'taki olayla ilgili gerçekleri saptamak olması gerektiği talimatını verdiği bildirildi. Misyonun yerinde inceleme yapmak için, 26 Ağustos'ta başlangıç yapmak üzere hazırlandığı kaydedildi.



Genel Sekreter Ban'ın, Suriye hükümetine kendisine, bu olayla ilgili yerlerde, düşmanlıkların durdurulması dahil, soruşturma için gerekli işbirliğini teyit ettiği belirtilen sözcülük açıklamasında, Ban'ın hem Kimyasal Silahların Önlenmesi Misyonu ve hem de Dünya Sağlık Örgütüne göstrilen işbirliği ve özveriden dolayı minnettar olduğu belirtildi.



Açıklamada ayrıca Ban'ın ilgili tüm taraflara, 'Misyona görevini etkili yapabilmesi için gerekli tüm bilgilerin sağlanması, güvenli bir ortam oluşturulması ve işbirliğinin eşit olarak paylaşılması sorumluluğunu göstermeleri çağrısını yinelediği ifade edildi.





AA