'BM'nin aldığı kararlarla barış gelmez'

KUDÜS - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius ile Kudüs'te bir araya geldi.

Netanyahu, görüşme öncesi basına yaptığı açıklamada, İsrail ile Filistin arasında barışın ancak doğrudan müzakereler yoluyla gerçekleşebileceğini ifade ederek, "Birleşmiş Milletler'in aldığı ya da dışarıdan dayatılan kararlarla barış gelmez" dedi.

Filistinlileri doğrudan görüşmelere yanaşmamakla suçlayan Netanyahu, "Eğer (diğer güçler) İsrail'e dayatmada bulunursa bu işe yaramaz ve barışı daha da uzaklaştırır" ifadesini kullandı.

İsrail'e "dışarıdan dayatma olduğu" yönündeki iddiayı reddeden Fabius ise "müzakerelerinin boyutuna müdahale etmek niyetinde olmadıklarını" söyledi.

Ortadoğu turu kapsamında geldiği İsrail'i ziyaret eden Fabius, "Görüşmeler müzakereci tarafların bileceği bir şeydir ancak bu uluslararası destek olamayacağı anlamına da gelmez" diye konuştu.

Her iki tarafta da müzakerelere başlama niyeti hissettiğini belirten Fabius, bunu bir inisiyatife dönüştürmek için Avrupa Birliği, ABD ve Rusya ile görüş alışverişinde bulunacağını kaydetti.

Fransa Dışişleri Bakanı Fabius, ülkesinin "Ortadoğu barış sürecinin yeniden canlandırılması" girişimiyle ilgili temaslarda bulunmak üzere bölge ülkelerini ziyaret ediyor. BM Güvenlik Konseyi, Avrupa Birliği ve Arap ülkelerinin desteğiyle barış müzakerelerine yeniden başlanmasını öngören girişimle ilgili nabız yoklayan Fabius, bu çerçevede Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile de Ramallah'ta bir araya gelmişti.

Fransız diplomasisinin önceliği ve merkeze aldığı konunun "barış ve güvenliğin tesisi" olduğunu ifade eden Fabius, Abbas ile yaptığı görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada, "Ziyaretim, Fransa'nın düşüncelerini dostlara ve ortaklara iletmek, onlardan da görüş almak. İsrail'in güvenliğinin garanti altına alınması, Filistinlilere de bir devlete sahip olma hakkı verilmesi gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan İsrail'in Kanal 7 televizyonunun haberine göre Fabius, Netanyahu ile yaptığı görüşmede İran ile yürütülen nükleer müzakerelere de değinerek, "İran ile 30 Haziran'dan önce uluslararası bir anlaşmaya varılıp varılamayacağı henüz net değil" dedi.

Fabius, İran ile nükleer müzakerelerde gelinen noktada Batılı güçlerin, İran'ın taahhütlerini yerine getirmesi noktasında "çok kararlı" davranması gerektiğini kaydetti.