BMM Dışişleri Komisyonu Heyeti'nin Kosova temasları

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Türkiye'nin bütün uluslararası toplantılarda Kosova'yı desteklediğini ve daha fazla ülke tarafından tanınması için lobi faaliyetlerinde bulunduğunu belirterek, ''Türkiye, daima Kosova'nın yanında olacaktır'' dedi.



TBMM Dışişleri Komisyon Heyeti, Priştine temaslarının 2. gününde, Kosova Meclisi Dışişleri Komisyonu üyeleriyle görüştü.

Komisyon Başkanı Volkan Bozkır, yaklaşık bir saat süren basına kapalı heyetlerarası görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, Kosova'ya birçok alanda destek olabileceğini ifade ederek, ''Arap Baharı'nı'' yaşayan İslam ülkelerinin Kosova'yı tanıyacaklarına inandığını kaydetti.

Aynı zamanda bir ülkede demokrasinin güçlenmesinde yasama organı olarak Meclis'in rolünün büyük olduğunu anlatan Bozkır, meclislerarası karşılıklı işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Bozkır, Kosova'nın Birleşmiş Milletler (BM), NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyesi olmasının Türkiye'nin de temel hedefi olduğunu belirterek, Türkiye devleti ile Türk firmalarının, Kosova'nın ekonomik açıdan güçlenmesine ve kalkınmasına katkı sunacaklarını bildirdi.

Öte yandan, Bozkır, Türk kökenli vatandaşlara tanınan haklar, seçimlerde temsil imkanı, eğitimlerini sürdürebilmeleri ve dillerini konuşabilmeleri için sağlanan hoşgörü ortamı için de Kosova'ya teşekkür etti.

Türkiye ile Kosova'nın, ilişkilerini, aile fertleri gibi birbirlerine sevgi ve saygı içinde gerçekleştirdiğini belirten Bozkır, ''Türkiye'nin elindeki bütün imkanlar Kosova'nındır, Kosova'nın elindeki imkanlar da Türkiye'nindir'' ifadesini kullandı.

Kosova Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı ve muhalefet partisi Vetevendosje Hareketi lideri Albin Kurti de Türkiye'nin Kosova'ya bağımsızlık öncesi ve sonrasında önemli destekler verdiğini anlatarak, bağımsızlıklarını tanıyan ilk ülke olarak Türkiye'nin, Kosova konusunda uluslararası sahnede harcadığı çabalarını takdirle karşıladıklarını kaydetti.

TBMM Dışişleri Komisyon Heyeti ile son derece yararlı görüşme yaptıklarını ve iki dost ülke arasındaki ilişkilerin, özellikle ekonomik alanda daha da güçlenmesi için Türkiye'nin desteğini aldıklarını belirten Kurti, Kosova'yı tanıyan ülke sayısının artmasında Türkiye'nin oynadığı rol ve sarf ettiği çabaların devam edeceğine inandığını bildirdi.

Kurti, Kosova'nın bağımsızlığını 90 ülkenin tanımasına karşın, tanımayan AB üyesi 5 ülkenin zorluklar yarattığını ifade ederek, yeterli ekonomik gelişme sağlanamaması sonucu, işsizlik oranının çok yüksek olduğuna ve ülkenin dörtte birini oluşturan kesimde Sırbistan strüktürlerinin yasa dışı faaliyetlerine de dikkati çekti.

Görüşmenin sonunda, Volkan Bozkır ile Albin Kurti, ziyaret anısına birbirlerine çeşitli hediyeler verdi. Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili ve komisyon üyesi Meclis Başkan Yardımcısı Enis Kervan ile Türkiye'nin Priştine Büyükeçisi Songül Ozan da görüşmede hazır bulundu.

Priştine'deki temaslarını tamamlayan TBMM Dışişleri Komisyonu Heyeti, daha sonra Prizren'e geçerek, Kosova Barış Gücü (KFOR) bünyesindeki Türk Temsil Heyeti Başkanlığı'nı ziyaret etti, ardından Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde Kosova'da etkinlik gösteren Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

KDTP'yi de ziyaret eden heyet, Prizren'in tarihi yerlerini gezdi. TBMM Dışişleri Komisyonu Heyeti'nin yarın Kosova'dan ayrılması bekleniyor.