BMGK'ye öldürenlerin listesi sunuldu

Suriye'nin, muhalifler arasında savaşan ve operasyonlar sırasında öldürülen Cezayir, Tunus, Suudi Arabistan, Mısır, Fransa ve İngiltere vatandaşı 10 kişiyle ilgili bilgileri BM Güvenlik Konseyi'ne sunduğu bildirildi.

Rus resmi haber ajansı İtar-Tass, Suriye ordusuna karşı muhaliflerle birlikte savaşan söz konusu ülkelerin vatandaşlarıyla ilgili listenin bugün Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşar El Caferi tarafından BM Genel Sekreterliği ve BM Güvenlik Konseyi başkanlığına gönderildiğini kaydetti.

Haberde, ''Öldürülenlerin tamamı terörist listesinde bulunan örgütlerin üyesi ve çoğunluğu 1980'li yıllarda doğan genç yaşta insanlar" denildi.

Mektupta bu kişilerin ne zaman öldürüldüğü belirtilmezken, sadece ele geçirildikleri bölgelere dikkat çekiliyor.

