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BMGK'nın Suriye toplantısı

Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Caferi: ''Hükümetim, Hula'daki katliamı soruşturuyor, 1-2 gün içinde soruşturma sonuçlanacak''

BMGK'nın Suriye toplantısı

Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Caferi: ''Hükümetim, Hula'daki katliamı soruşturuyor, 1-2 gün içinde soruşturma sonuçlanacak''

31 Mayıs 2012 Perşembe 08:18
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BMGK'nın Suriye toplantısı

     Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Beşşar Caferi, hükümetinin Hula katliamına ilişkin açtığı soruşturmanın 1-2 gün içinde sonuçlanacağını söyledi.

BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), ''Suriye'' konulu basına kapalı toplantısının ardından, gazetecilere açıklamalarda bulunan Caferi, öncelikle Hula'daki katliamı bir kez daha şiddetle kınadıklarını belirtti.

'Hula'daki korkunç katliamda bizim insanımız ve askerimiz öldü. Bizden daha fazla kimse üzgün olamaz'' diyen Caferi, hükümetinin katliamı soruşturduğunu ifade ederek, ''1-2 gün içinde soruşturma sonuçlanacak. Siz de bizim gibi faiilerin kim olduğunu öğreneceksiniz'' dedi.

Caferi, Hula'daki katliamın profesyonel suçlular ve terör grupları tarafından işlendiğinin ortaya çıkacağını dile getirerek, ''Aylardır BMGK'da Suriye'de terör gruplarının olduğunu söyledik, en sonunda BMGK da bunu kabul etti'' diye konuştu.

Beşşar Caferi, Suriye hükümetinin Annan Planı'na sonuna kadar bağlı olduğunu savunarak, ''Ama sadece bizim bağlı olmamız yetmiyor, muhalif güçler de bağlı olmalı, şiddeti bırakmalı, siyasi uzlaşı müzakerelerini reddetmemeli, bölge ülkeleri ve uluslararası aktörler de onları bu konuda etkilemeli. Burada olduğu gibi BMGK'ya üye bazı ülkelerin temsilcileri, Annan Planı dışında 2, 3 ve 4. seçeneklerden, senaryolardan bahsetmemeli. Bu bile Annan Planı dışında hareket etmektir'' ifadesini kullandı.

Suriye'ye yönelik yaptırım seçenekleri ve bazı devletlerin Hula katliamının ardından Suriyeli diplomatların ülkelerinden ayrılmalarını istemelerini nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine ise Caferi, şöyle konuştu:

''Diplomasi, ülkelere yaptırım uygulamak ya da diplomatları ülkeden çıkartmak değildir. Biz diplomatız, diplomasi diyaloğa dayalıdır ve sorunları diyalog yoluyla aşmak anlamına gelir. Bütün bunlar sorumsuz davranışlardır. Eğer Suriye'ye yardım etmek istiyorlarsa söz konusu ülkeler yaptırım uygulamayı bırakmalı, Suriye'ye silah sokmaktan, silahlı grupları korumaktan ve onlara finansal yardımda bulunmaktan vazgeçmeliler.''

Caferi, ''Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed ile Annan'ın iyi bir görüşme yaptıklarını'' da kaydetti.

-Rusya temsilcisi Çurkin-

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Vitali Çurkin de Suriye'ye insani yardım gönderilmesi konusunda Kofi Annan ve Suriye yönetimi arasında  ilerleme sağlandığını ancak bunun dışında Suriye'deki tablonun iyi olmadığını ve 6 maddelik Annan Planı'nın tam olarak uygulanması konusunda somut ilerleme göremediklerini vurguladı.

Çurkin'in, ''Annan Planı kapsamında ağır silah kullanmama sözü verilmişti ancak ağır silah kullanıldığını Hula'da gördük'' diyerek Suriye yönetimini eleştirmesi dikkati çekti. Çurkin, bununla birlikte Suriye'deki silahlı muhalif güçlerin, ülkedeki yetkilileri öldürmeye çalıştığını ve siyasi diyalog sürecine girmeyi reddettiklerini savundu.

BMGK'nın 2042 ve 2043 sayılı kararlarının, BMGK'nın Suriye konusunda birlik içinde olduğunu gösterdiğini ve bu birliğin korunması gerektiğini dile getiren Çurkin, Rusya'nın yaptırımlara sıcak bakmadığını da şöyle ifade etti:

''Suriye'ye yönelik BMGK dışında tek taraflı yaptırımlar zaten var. Bu yaptırımlar Suriye halkına zarar veriyor, biz bu konuda olumsuz düşünüyoruz.''

Çurkin, ''Rusya, Suriye rejimini desteklemeye devam edecek mi?'' sorusuna ise ''Suriye ile uzun zamandır iyi ilişkilerimiz var. Suriye'de yaşanan bu trajediden dolayı çok üzgünüz. Kofi Annan'ın planının tam olarak uygulanmasını istiyoruz'' yanıtını verdi.

Son Güncelleme: 31.05.2012 00:21
Anahtar Kelimeler:
BMGK
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