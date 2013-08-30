BMGK'nın 5 daimi üyesi toplandı

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Rusya'nın çağrısıyla BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin'in yaptığı Suriye konulu toplantı sona erdi.



Yaklaşık bir saat süren toplantının ardından salondan ayrılan büyükelçiler, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.



İngiltere'nin hazırladığı tasarıyı görüşmek için dün düzenlenen bir diğer gayriresmi toplantıda Rusya ve Çin'in itirazı nedeniyle tasarı üzerinde uzlaşma sağlanamamıştı.



AA