BMGK'da iki ayrı Halep tasarısı oylanacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), aynı günde iki ayrı Suriye karar tasarısını oylayacak.

Suriye'de 5,5 yıldır devam eden çatışmalara çözüm bulamaması nedeniyle eleştirilen BMGK, bugün Halep konusunda Konsey'e sunulan iki ayrı karar tasarısını görüşecek.

İlk tasarı, İspanya'nın da desteğiyle Fransa tarafından hazırlanan ve Halep'te çatışmaların durmasını isteyen, askeri uçakların kent üzerinde uçmasını yasaklayan karar tasarısı olacak. Batılı ülkelerin destek verdiği tasarıyı, Halep'te hava saldırılarını sürdüren Rusya'nın veto etmesi bekleniyor. Bunun gerçekleşmesi halinde Çin'in de daha önce olduğu gibi veto yetkisini kullanabileceği belirtiliyor.

Rusya ve Çin, 2011'den bu yana Suriye konusundaki 4 tasarıyı veto etti.

Son tasarı 2014'te hazırlandı ve bunda Suriye'deki savaş suçlarının Uluslararası Ceza Mahkemesine sevk edilmesi isteniyordu.

Rusya'nın sunduğu tasarı

Rusya, veto halinde gelecek uluslararası tepkileri azaltmak için hamle yaparak son dakikada BMGK'ya karşı tasarı sundu. Bu tasarıda, Halep'te taraflara ateşkes çağrısı yapılıyor ancak hava saldırılarının durdurulması konusuna değinilmiyor.

Konsey, tasarıları oylamak için yerel saatle 14.30'da (TSİ 21.30) toplanacak.