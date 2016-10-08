Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.154
DOLAR
3.8490
STERLİN
5.3464
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

BMGK'da iki ayrı Halep tasarısı oylanacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Halep konusunda biri Fransa'nın hazırladığı, diğeri de buna karşı Rusya'nın sunduğu iki tasarıyı oylayacak

BMGK'da iki ayrı Halep tasarısı oylanacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Halep konusunda biri Fransa'nın hazırladığı, diğeri de buna karşı Rusya'nın sunduğu iki tasarıyı oylayacak

08 Ekim 2016 Cumartesi 09:23
571 Okunma
BMGK'da iki ayrı Halep tasarısı oylanacak

 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), aynı günde iki ayrı Suriye karar tasarısını oylayacak.

Suriye'de 5,5 yıldır devam eden çatışmalara çözüm bulamaması nedeniyle eleştirilen BMGK, bugün Halep konusunda Konsey'e sunulan iki ayrı karar tasarısını görüşecek.

İlk tasarı, İspanya'nın da desteğiyle Fransa tarafından hazırlanan ve Halep'te çatışmaların durmasını isteyen, askeri uçakların kent üzerinde uçmasını yasaklayan karar tasarısı olacak. Batılı ülkelerin destek verdiği tasarıyı, Halep'te hava saldırılarını sürdüren Rusya'nın veto etmesi bekleniyor. Bunun gerçekleşmesi halinde Çin'in de daha önce olduğu gibi veto yetkisini kullanabileceği belirtiliyor.

Rusya ve Çin, 2011'den bu yana Suriye konusundaki 4 tasarıyı veto etti.

Son tasarı 2014'te hazırlandı ve bunda Suriye'deki savaş suçlarının Uluslararası Ceza Mahkemesine sevk edilmesi isteniyordu.

Rusya'nın sunduğu tasarı

Rusya, veto halinde gelecek uluslararası tepkileri azaltmak için hamle yaparak son dakikada BMGK'ya karşı tasarı sundu. Bu tasarıda, Halep'te taraflara ateşkes çağrısı yapılıyor ancak hava saldırılarının durdurulması konusuna değinilmiyor.

Konsey, tasarıları oylamak için yerel saatle 14.30'da (TSİ 21.30) toplanacak.

AA

Son Güncelleme: 08.10.2016 09:24
Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler Güvenlik KonseyiBMGKSuriyeHalep
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ