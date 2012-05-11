BMGK, Şam'daki saldırıları kınadı

BM Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen saldırıları kınadı.

BMGK'dan yapılan açıklamada, Şam'daki saldırılar güçlü bir şekilde kınanarak, ölenlerin yakınlarına başsağlığı dilendi.

Açıklamada, Suriye'deki tüm taraflardan 6 maddelik Annan Planı'na uymaları ve şiddete derhal son vermeleri istendi.

Terörizmin uluslararası barış ve güvenliğe karşı en ciddi tehdidi oluşturduğu vurgulanan açıklamada, terör saldırılarının kimden gelirsen gelsin maruz gösterilemeyeceği ve cezalandırılması gerektiği bildirildi.

