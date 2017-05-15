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BMGK Kuzey Kore için toplanacak

Kuzey Kore'nin yeni füze denemesini görüşmek amacıyla BMGK'nın yarın toplanacağı bildirildi.

BMGK Kuzey Kore için toplanacak

Kuzey Kore'nin yeni füze denemesini görüşmek amacıyla BMGK'nın yarın toplanacağı bildirildi.

15 Mayıs 2017 Pazartesi 11:46
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BMGK Kuzey Kore için toplanacak

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

Kuzey Kore'nin yeni balistik füze denemesi yapmasının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) yarın toplanacağı belirtildi.

ABD Pasifik Kuvvetler Komutanlığı (PACOM), Kuzey Kore’nin füze denemesi yaptığını ve söz konusu füzenin Japon Denizi'ne düştüğünü açıklamıştı.

Bu denemenin ardından ABD ve Japonya'nın BMGK başkanlığına acil toplantı için çağrı yaptığı belirtildi.

BMGK mayıs ayı başkanı Uruguay'ın yarın için toplantıyı programa aldığı öğrenildi.

BM Güvenlik Konseyi, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006 yılında bu yana çeşitli askeri ve ekonomik yaptırımlar uyguluyor.

BMGK, Kuzey Kore'yi nükleer silah ve füze denemeleri nedeniyle defalarca kınamış ve bu eylemlere son verme çağrısı yapmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
BMGKKuzey KoreToplantıYarınönce Vatan
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