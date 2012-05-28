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BMGK Hule'deki katliamı kınadı

BMGK, Hule'deki katliamı şiddetle kınadı, Suriye hükümetinin uluslararası hukuku ve BMGK kararlarını ihlal ettiğini bildirdi.

BMGK Hule'deki katliamı kınadı

BMGK, Hule'deki katliamı şiddetle kınadı, Suriye hükümetinin uluslararası hukuku ve BMGK kararlarını ihlal ettiğini bildirdi.

28 Mayıs 2012 Pazartesi 08:40
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BMGK Hule'deki katliamı kınadı

BM Güvenlik Konseyi (BMGK), yaklaşık 3 saat süren danışma toplantısının ardından Hule'deki katliamı kınayan bir basın açıklaması yaptı. Konsey açıklamasında, Suriye hükümet güçlerinin Hule'de sivil halkın yaşadığı yerleşim bölgelerinde ağır silah kullandığı saldırılarda erkek, kadın ve çocukların hayatlarını kaybetmesini ve 100'den fazla kişinin de yaralanmasını şiddetle kınadı. Konsey açıklamasında, ilçede sivillerin yakın mesafeden ve ağır fiziksel darbeyle öldürülmesini de kınadı ve hayatlarını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Sivil halka karşı böyle insafsızca güç kullanılmasının, Suriye hükümetinin uluslararası hukuku, ayrıca BMGK'nın 2042 ve 2043 sayılı kararları çerçevesinde, şiddet kullanmayı ve yerleşim merkezlerinde ağır silah kullanmayı bırakma yönünde verdiği taahhütlerin ihlali olduğu vurgulanan Konsey, açıklamasında bir kez daha Suriye'de tüm tarafların şiddeti bırakmaları çağrısında bulunuldu.
Şiddet kullananların hesap vermeleri gerektiğini belirten BMGK, Genel Sekreter Ban Ki-mun'dan da bu saldırıları soruşturmasını ve Konsey'e bilgi vermesini istedi. Konsey açıklamasında Suriye hükümetinden yerleşim merkezlerinde ağır silah kullanmayı derhal bırakmasını ve bölgedeki güvenlik güçlerini geri çekmesini istedi.
Konsey açıklamasında, BM-Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan'ın 6 maddelik planının uygulanması yönünde gösterdiği çabalarına tam destek verdiğini de yineleyerek Annan'dan, BMGK'nın taleplerini Suriye'deki taraflara, özellikle de Suriye hükümetine açıkça aktarmasını istedi.

Ban, BMGK'ya mektup gönderdi
Bu arada Hule katliamını daha önce Kofi Annan ile şiddetle kınayan BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun da BMGK'ya mektup göndererek son iki günde Suriye'de şiddetin artığını bildirdi. 
Suriye yönetiminin Annan planı ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurgulayan Ban, hükümeti derhal ağır silah kullanmayı bırakması yönünde uyardı. Ban, Hule'de yaşanan katliamın, şeffaf, bağımsız bir uluslararası soruşturmadan geçmesi gerektiğini de belirtti.
Ban, Özel Temsilci Kofi Annan'ın çok yakında Şam'ı ziyarete edeceğini belirterek ''Suriye yönetiminin bu fırsatı kullanıp silahlar yerine diplomasiyi tercih etmesini ve halkının taleplerini yerine getirmesini içtenlikle umuyorum'' dedi.

Caferi: Katliamı biz yapmadık
Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Beşşar Caferi, Hule'deki katliamı Suriye yönetiminin güvenlik güçlerinin yapmadığını savunarak ''Bu korkunç, alçakça, kesinlikle maruz görülemeyen suçu ve katliamı biz yapmadık ve şiddetle kınıyoruz'' dedi. Bu tür katliamların ve saldırıların arkasında silahlı terör gruplarının olduğunu söyleyen Caferi, Kofi Annan'ın Şam ziyaretinden hemen önce bu türde bir katliamın işlenmesinin basit bir tesadüf olmadığını iddia ederek ''Bu katliamı işleyenler ülkemizdeki şiddet sarmalının daha da artmasını, olayların uluslararası hale gelmesini ve BMGK'yı olayın içine çekerek uluslararası müdahale olmasını istiyorlar'' diye konuştu.

Pillay'dan UCM çağrısı
Bu arada BMGK toplantısı devam ederken BM İnsan Hakları Yüksek Temsilcisi Navi Pillay da yaptığı açıklamada, Hule katliamının tarafsız bir uluslararası kurum tarafından soruşturulması gerektiğini belirterek ''BMGK'dan bir kez daha Suriye'deki krizi Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) havale etmesini istiyorum'' dedi.

AA

Son Güncelleme: 28.05.2012 00:41
Anahtar Kelimeler:
BMGK
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