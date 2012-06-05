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BMGK Dönem Başkanlığı Çin'e geçti

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Dönem Başkanlığı Çin'e geçti.

BMGK Dönem Başkanlığı Çin'e geçti

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Dönem Başkanlığı Çin'e geçti.

05 Haziran 2012 Salı 08:22
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BMGK Dönem Başkanlığı Çin'e geçti

     Çin'in BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Li Baodong, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) Dönem Başkanlığı'nın Çin'e geçmesi dolayısıyla BM'de basın toplantısı düzenledi ve BMGK'nın bu ayki programıyla ilgili gazetecilere bilgi verdi.
     Suriye konusunun BMGK'nın bu ayki gündemini meşgul etmeye devam edeceğini belirten Li Baodong, BM-Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan'ın, BM Genel Sekreterinin barışı koruma operasyonlarından sorumlu yardımcısı Herve Ladsous ile perşembe günü BMGK'ya Suriye'deki duruma ilişkin bilgi vereceğini belirtti. Baodong, Annan'ın da 26 Haziran'da BMGK'ya bilgi vermesinin beklendiğini söyledi.
     Kofi Annan'ın planının siyasi süreci de içerdiğini ifade eden Baodong, ''Annan Planı, hem o ülkede hem de bölgede barış ve istikrar getirmeyi öngörüyor. Plan, Suriye'nin ve bölgenin geleceğini ilgilendiriyor. O yüzden Genel Sekreter tarafından atanan Annan'a, uluslararası toplum, BM ve BMGK olarak tam ve samimi destek vermeliyiz, bir arada hareket etmeliyiz. Başka seçeneğimiz yok'' dedi.

AA

Son Güncelleme: 05.06.2012 00:23
Anahtar Kelimeler:
BMGK
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