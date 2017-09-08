Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
108480
ALTIN
147.497
DOLAR
3.4059
STERLİN
4.4953
EURO
4.0960
Sosa Trabzonspor için İstanbul'a geldi
Sosa Trabzonspor için İstanbul'a geldi
Türklerden "kendini onaran zırh" teknolojisi
Türklerden "kendini onaran zırh" teknolojisi
'0-3 yaş grubu çocukları ekranla tanıştırmayın'
'0-3 yaş grubu çocukları ekranla...
Adını gençlerin aşkından alan kale
Adını gençlerin aşkından alan kale
Galatasaray yeni transferlerini tanıttı
Galatasaray yeni transferlerini tanıttı

BMGK, Arakan'ı görüşmek için bu ay yeniden toplanacak

BMGK Dönem Başkanı Alemu, "Konsey, Arakan'da yaşananları görüşmek için eylül ayında yeniden bir araya gelecek." dedi.

BMGK, Arakan'ı görüşmek için bu ay yeniden toplanacak

BMGK Dönem Başkanı Alemu, "Konsey, Arakan'da yaşananları görüşmek için eylül ayında yeniden bir araya gelecek." dedi.

08 Eylül 2017 Cuma 17:46
0 Okunma
BMGK, Arakan'ı görüşmek için bu ay yeniden toplanacak

ADDİS ABABA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Dönem Başkanı Tekeda Alemu, BMGK'nın Myanmar'ın Arakan eyaletinde yaşanan gelişmeleri görüşmek üzere ay içinde yeniden toplanacağını belirtti.

Alemu, Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da düzenlenen BMGK ve Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi 11. Yıllık Ortak İstişari Toplantısı'nın ardından Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi Başkanı Mamosadinyana Molefe ile yaptığı ortak basın açıklamasında toplantıda Somali, Güney Sudan ve Çad Gölü Havzası ülkelerinde yaşanan güvenlik problemlerinin ve çatışma sonrası barışın inşası konularının ele alındığını belirtti.

Güney Sudanlı taraflar arasında 2015'te imzalanan barış anlaşmasının çatışmaların başlamasıyla sekteye uğradığını hatırlatan Alemu, "Bu anlaşmanın korunması, uygulanması ve canlandırılması gerekiyor." dedi.

Anlaşmada inisiyatif alan Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesine (IGAD) daha fazla destek verilmesinin kararlaştırıldığını ifade eden Alemu, "Güney Sudan'a komşu ülkelerden oluştuğu için IGAD, soruna olduğu kadar çözüme de yakın." diye konuştu.

Somali'de görev yapan Afrika Birliği Somali Misyonu'na (AMISOM) yeterli desteğin verilmediğine işaret eden Alemu, AMISOM'a gerekli fonların sağlanması konusunda da ciddi sorunlar olduğunu kaydetti.

BMGK Arakan'ı görüşecek

Alemu, basın açıklamasının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "BMGK, Arakan'da yaşananları görüşmek için eylül ayı içinde yeniden bir araya gelecek." ifadelerini kullandı.

Amlemu, geçen ay sonunda Arakan ile ilgili verilen önerilerin kabul edilmediğini anımsatarak meselenin tekrar ele alınacağını söyledi.

BMGK, geçen ay sonunda, İngiltere'nin talebiyle kapalı oturumda Arakan'ı görüşmüştü. Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft, BMGK toplantısından herhangi bir resmi belge çıkmadığını ve sadece son durumu değerlendirdiklerini ifade ederek, toplantının Myanmar'a bir mesaj niteliği taşıdığını belirtmişti.

Bu arada BM, son iki haftada Myanmar’daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslüman sayısının 270 bine ulaştığını duyurdu.

AA

Anahtar Kelimeler:
BMGKArakanGörüşme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Almanya'dan Türkiye açıklaması
Almanya'dan Türkiye açıklaması
Malala'dan Arakan çağrısı
Malala'dan Arakan çağrısı
BM: Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslüman sayısı 270 bine ulaştı
BM: Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslüman sayısı 270 bine ulaştı
Sessiz kalınırsa Arakanlı Müslümanlar yok olacak
Sessiz kalınırsa Arakanlı Müslümanlar yok olacak
Trump'ın oğlu ABD Senatosunda ifade verdi
Trump'ın oğlu ABD Senatosunda ifade verdi
UNICEF'ten Nijerya'da kolera uyarısı
UNICEF'ten Nijerya'da kolera uyarısı
Meksika'da 8,1 büyüklüğünde deprem oldu
Meksika'da 8,1 büyüklüğünde deprem oldu
Suu Çii'den Arakan açıklaması
Suu Çii'den Arakan açıklaması
Emine Erdoğan Arakanlı Müslümanlara yardım dağıttı
Emine Erdoğan Arakanlı Müslümanlara yardım dağıttı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ