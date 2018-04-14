BMGK acil toplanıyor

BM Güvenlik Konseyi, ABD İngiltere ve Fransa'nın, Suriye'de rejimin kimyasal silah tesislerine yönelik hava saldırısı düzenlemesi üzerine Rusya'nın talebiyle acil toplanıyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), ABD İngiltere ve Fransa'nın, Suriye'de rejimin kimyasal silah tesislerine yönelik hava saldırısı düzenlemesi üzerine bugün acil toplanıyor.

Rusya'nın talebi ile BM Güvenlik Konseyi yerel saat ile 11:00'da (TSİ 18:00) toplanacak.

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejimine yönelik saldırısı kapsamında, başkent Şam yakınında bir kimyasal silah araştırma merkezi, Humus'un batısında yer alan bir kimyasal silah deposu ile kimyasal silahlarla ilişkili bir komuta merkezinin vurulduğu açıklanmıştı.