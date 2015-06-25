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BM'den Netanyahu'ya çağrı

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un, İsrail Başbakanı Netanyahu'dan "iki devletli çözüm fikrine yönelik sözleri"ni hayata geçirmesini istediği bildirildi.

BM'den Netanyahu'ya çağrı

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un, İsrail Başbakanı Netanyahu'dan "iki devletli çözüm fikrine yönelik sözleri"ni hayata geçirmesini istediği bildirildi.

25 Haziran 2015 Perşembe 07:30
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BM'den Netanyahu'ya çağrı
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER  - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan iki devletli çözüm fikrine yönelik sözlerini hayata geçirmesini istediği bildirildi.

BM Genel Sekreteri'nin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Jeffrey Feltman, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, İsrail-Filistin sorununun çözümüne ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun iki devletli çözüm fikrine bağlılığını bildirmesinden Genel Sekreter Ban'ın memnuniyet duyduğunu kaydeden Feltman, "Genel Sekreter Ban, bu sözlerin eyleme dönüştürülmesi gereğini vurguluyor. Bu eylem, İsrail'in Batı Şeria'da tek taraflı yerleşim planlarına son vermesini içeriyor" dedi.

Feltman, Genel Sekreter'in İsrail'den güven artırıcı önlemler kapsamında Gazze ile Batı Şeria ve Doğu Kudüs arasında insanlar ve malzemelerin "meşru geçiş hakkını" da sağlamasını istediğini söyledi.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların durumunun endişe verici olduğunu da belirten Feltman, İsrail'in açlık grevi yapan tutuklulara zorla besin verilmesine ilişkin yasa tasarısının da uluslararası standartlarla çeliştiğini kaydetti.

Gazze Filosu

Jeffrey Feltman, Gazze'ye yönelik önümüzdeki günlerde yeni filo yola çıkarma hazırlıklarını Genel Sekreter Ban'ın yakından takip ettiğini anlatarak, "Genel Sekreter Ban, Gazze'ye filo gönderilmesinin buradaki halkın içinde bulunduğu son derece olumsuz koşulların değişmesine yarar sağlayacağına inanmıyor. Ban, aynı zamanda İsrail Hükümeti'ne, Gazze'ye uygulanan kuşatmayı kaldırma çağrısını yineliyor" diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 25.06.2015 07:47
Anahtar Kelimeler:
BMNetanyahuönce Vatan
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