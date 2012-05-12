BM'den Güney Sudan açıklaması

BM, Güney Sudan'ın Sudan sınırındaki tartışmalı Abyei bölgesinden güvenlik güçlerini çektiğini bildirdi.

BM sözcüsü Martin Nesirky, yaptığı açıklamada, 700 kadar Güney Sudan güvenlik gücünün, önceki gün Abyei bölgesinden çekilerek, Güney Sudan'a döndüklerini, BM misyonunun da çekilmeyi doğruladığını söyledi.

ABD'nin BM Büyükelçisi Susan Rice, Güney Sudan güvenlik güçlerinin bölgeden çekilmesini, ''Sudan ile sınır tartışmasını bitirmeye yönelik önemli bir adım'' olarak değerlendirerek, Sudan'a da Abyei'den askerlerini geri çekmesi çağrısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi, geçen hafta aldığı kararda, birbirlerine saldırmayı durdurmazlarsa ve müzakerelere dönmezlerse her iki ülkeye de askeri olmayan yaptırımlar uygulama tehdidinde bulunmuştu.

