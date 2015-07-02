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BM'deki Suriye karar tasarısı kabul edildi

Suriye'de DAEŞ'in terör saldırılarının kınandığı ve bu saldırıların herhangi bir din, ulus ve medeniyetle ilişkilendirilmeyeceğinin belirtildiği karar tasarısı BM'de kabul edildi.

BM'deki Suriye karar tasarısı kabul edildi

Suriye'de DAEŞ'in terör saldırılarının kınandığı ve bu saldırıların herhangi bir din, ulus ve medeniyetle ilişkilendirilmeyeceğinin belirtildiği karar tasarısı BM'de kabul edildi.

02 Temmuz 2015 Perşembe 18:57
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BM'deki Suriye karar tasarısı kabul edildi
CENEVRE - Suriye'de DAEŞ'in terör saldırılarının kınandığı ve bu saldırıların herhangi bir din, ulus ve medeniyetle ilişkilendirilemeyeceğinin belirtildiği karar tasarısı, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nde oy çokluğuyla kabul edildi.

Suriye'deki krizde sivillerin durumunun ve insan hakları ihlallerinin her geçen gün kötüye gittiği ifade edilen karar tasarısında, Esed rejimi, DAEŞ ve yabancı savaşçılara ülkede akan kanın durdurulması çağrısı yapıldı. 

Tasarı; Fransa, Almanya, İtalya, Ürdün, Kuveyt, Fas, Katar, Suudi Arabistan, Türkiye, Büyük Britanya ve ABD tarafından sunulmuştu.

29 oyla kabul edildi

Karar tasarısı üzerinde yapılan görüşmelerin ardından oylamaya geçildi. Tasarı, 6 ret oyuna karşılık 29 lehte oyla kabul edildi. Oylamada 12 ülke çekimser kaldı. 

Suriye'nin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün önemine vurgu yapılan tasarıda, ülkedeki sivilleri kasıtlı olarak hedef alan insan hakları ihlalleri olduğu belirtildi.  Suriye'de kültürel miras alanlarının harap edilmesinin de kınandığı tasarıda, BM Suriye Bağımsız Araştırma Komisyonu'nun raporunun ülkedeki durumla ilgili endişeleri açıkça gösterdiği ifade edildi.

Tasarıda, Cenevre Bildirisi çerçevesinde ülkedeki krize siyasi bir çözüm bulunmasının desteklendiği belirtildi. Suriye hükümeti ile rejimle bağlantılı silahlı gruplar ve yabancı savaşçılar tarafından yapılan sistematik ve geniş çaplı insan hakları ihlallerinin kınandığı tasarıda, Suriye hükümetinin keyfi tutuklamaları da eleştirildi ve keyfi tutuklamalar sonucu gözaltına bulunanların serbest bırakılması çağrısında bulunuldu.

Tasarıda, kimyasal silahlar kullanmaya devam eden Suriye hükümetine uluslararası yaptırımlara uyma çağrısı yapıldı.

Terörün dini yok

DAEŞ'in terör saldırılarının da kınandığı tasarıda, DAEŞ saldırılarının herhangi bir din, ulus ve medeniyetle ilişkilendirilemeyeceği ifade edildi.

Suriye'deki insan hakları ihlalleri hakkında 23 Haziran'da oturumda konuşma yapan Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Bağımsız Araştırma Komisyonu Başkanı Paulo Pinheiro, dış aktörlerin Suriye'de savaşan taraflara para, savaşçı, silah yağdırdığını ve bu durumun sadece şiddeti acımasızca tırmandırarak sivillerin hayatına mal olduğunu söylemişti.

Pinheiro, "Suriye'de devam eden savaş, diplomasinin başarısız olduğunu gösteriyor. Etkili devletler savaşı bitirme çabalarında kelime oyunlarıyla hareket ettiler. Siyasi çözüm arayışında bile bazıları askeri müdahaleyi artırarak çatışmayı uluslararası boyuta taşıdı" ifadelerini kullanmıştı.

AA

Son Güncelleme: 02.07.2015 17:44
Anahtar Kelimeler:
SuriyeBMönce VatanKarar Tasarısı
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