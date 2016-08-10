Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.498
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3518
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

BM'de zirve öncesi 'mülteciler ve göçmenler anlaşması'

BM Genel Sekreteri Ban'ın 19 Eylül'de yapılacak Göçmenler ve Mülteciler Zirvesi ile ilgili görevlendirdiği Özel Danışman Ebuzeyd, üye ülkelerin bu toplantının sonuç belgesinde anlaşmaya vardığını bildirdi.

BM'de zirve öncesi 'mülteciler ve göçmenler anlaşması'

BM Genel Sekreteri Ban'ın 19 Eylül'de yapılacak Göçmenler ve Mülteciler Zirvesi ile ilgili görevlendirdiği Özel Danışman Ebuzeyd, üye ülkelerin bu toplantının sonuç belgesinde anlaşmaya vardığını bildirdi.

10 Ağustos 2016 Çarşamba 10:24
487 Okunma
BM'de zirve öncesi 'mülteciler ve göçmenler anlaşması'
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un 19 Eylül'de BM Genel Merkezi'nde yapılacak Göçmenler ve Mülteciler Zirvesi ile ilgili görevlendirdiği Özel Danışman Karen Ebuzeyd, üye ülkelerin bu toplantının sonuç belgesinde anlaşmaya vardığını bildirdi.

Ban'ın, "büyük göçmen ve mülteci hareketlerine cevaben" gerçekleştirilecek zirve için atadığı Ebuzeyd, yaptığı açıklamada, BM'ye üye tüm ülkelerin dünya mültecileri ve göçmenleriyle ilgili 5 aydır çalışılan sonuç belgesi taslağında anlaşmaya vardığını belirtti.

2017 yılında 1 milyon mültecinin yerleştirilmesine onay
Zirve öncesi önemli bir aşamaya gelindiğini vurgulayan Ebuzeyd, kabul edilen sözleşmeye göre, ülkelerin 2017 yılında 1 milyon mültecinin yerleştirilmesine onay verdiğini aktardı. Ebuzeyd, bu sayının, dünyadaki toplam mültecilerin yüzde 5'ine ve mülteci olarak bir yere yerleşmeye çalışanların da yarısına tekabül ettiği bilgisini verdi.

Ülkelere, mülteci ve göçmen krizlerine karşı daha fazla eylem taahhüdünde bulunmaları çağrısı yapan anlaşmayla ilgili düşüncesini kaydeden Ebuzeyd, "Bu doküman üzerindeki sözlerin tutulması halinde göçmenlere, mültecilere ve onlara yardımcı olanlara ve onları ağırlayan toplum ve ülkelere faydası olacak." ifadesini kullandı.

Mülteciler konusu, New York'ta gelecek ay gerçekleştirilecek BM Zirvesi'nde önemli gündem maddelerinden biri olacak. Yine mültecilerle ilgili 2018'de hükümetler arası yapılması planlanan konferansta, bu konuda bir "küresel ilke sözleşmesi"nin kabul edilmesi bekleniyor.

AA

Son Güncelleme: 10.08.2016 10:13
Anahtar Kelimeler:
BMönce VatanMültecilerGöçmenler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ