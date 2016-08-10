BM'de zirve öncesi 'mülteciler ve göçmenler anlaşması'

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un 19 Eylül'de BM Genel Merkezi'nde yapılacak Göçmenler ve Mülteciler Zirvesi ile ilgili görevlendirdiği Özel Danışman Karen Ebuzeyd, üye ülkelerin bu toplantının sonuç belgesinde anlaşmaya vardığını bildirdi.

Ban'ın, "büyük göçmen ve mülteci hareketlerine cevaben" gerçekleştirilecek zirve için atadığı Ebuzeyd, yaptığı açıklamada, BM'ye üye tüm ülkelerin dünya mültecileri ve göçmenleriyle ilgili 5 aydır çalışılan sonuç belgesi taslağında anlaşmaya vardığını belirtti.

2017 yılında 1 milyon mültecinin yerleştirilmesine onay

Zirve öncesi önemli bir aşamaya gelindiğini vurgulayan Ebuzeyd, kabul edilen sözleşmeye göre, ülkelerin 2017 yılında 1 milyon mültecinin yerleştirilmesine onay verdiğini aktardı. Ebuzeyd, bu sayının, dünyadaki toplam mültecilerin yüzde 5'ine ve mülteci olarak bir yere yerleşmeye çalışanların da yarısına tekabül ettiği bilgisini verdi.

Ülkelere, mülteci ve göçmen krizlerine karşı daha fazla eylem taahhüdünde bulunmaları çağrısı yapan anlaşmayla ilgili düşüncesini kaydeden Ebuzeyd, "Bu doküman üzerindeki sözlerin tutulması halinde göçmenlere, mültecilere ve onlara yardımcı olanlara ve onları ağırlayan toplum ve ülkelere faydası olacak." ifadesini kullandı.

Mülteciler konusu, New York'ta gelecek ay gerçekleştirilecek BM Zirvesi'nde önemli gündem maddelerinden biri olacak. Yine mültecilerle ilgili 2018'de hükümetler arası yapılması planlanan konferansta, bu konuda bir "küresel ilke sözleşmesi"nin kabul edilmesi bekleniyor.