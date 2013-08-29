BM'de uzlaşma sağlanamadı

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Edinilen bilgiye göre, daimi üyeler ABD, İngiltere, Rusya, Fransa ve Çin'in temsilcilerinin toplantısında İngiltere tarafından sunulan Suriye taslağı ele alındı.



Toplantının ardından Güvenlik Konseyi'nden ayrılan büyükelçiler gazetetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.



Toplantıda İngiltere'nin, "kimyasal silah saldırısı nedeniyle Esed rejimi kınayan ve sivillerin korunması için gerekli önlemlerin alınmasını" içeren taslağına Rusya'nın karşı çıktığı ve taslak üzerinde uzlaşma sağlanamadığı kaydedildi.



İngiltere'nin karar taslağını resmen BMGK'ya sunması durumunda Rusya ve Çin'in büyük ihtimalle veto etmesinin beklendiği belirtildi.



İngiltere Başbakanı David Cameron, daha önce yaptığı açıklamada BMGK'da tartışılmak üzere, Suriye'deki kimyasal silah saldırısını kınayan ve sivilleri korumak için gerekli önlemlerin alınmasına yetki veren bir tasarı hazırladıklarını açıklamıştı.





AA