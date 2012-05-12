BM'de seçim 8 Haziran'da yapılacak

193 üyeli BM Genel Kurulu'nun eylül ayı ortasında başlayacak 67. dönemi için bir yıllığına yeni Genel Kurul Başkanı seçilecek. Bu kez Doğu Avrupa bölgesinden ülkelerin katılabildikleri seçimler için şu ana kadar Sırbıstan Dışişleri Bakanı Vuk Jeremiç ve Litvanya'nın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Dalia Leinarte aday oldu. BM Genel Kurulu 66. Dönem Başkanlığı'nı halen Katarlı diplomat Nasır Abdülaziz En Nasır yapıyor. En Nasır, görevini bu yıl eylül ayı ortasında yeni dönem başkanına devredecek. Genel Kurul başkanları bir yıllığına ve her dönem BM'de temsil edilen ayrı bir coğrafi bölgeden seçiliyor.





Son Güncelleme: 12.05.2012 02:16