BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun

'un,

Halep

'te

Suriye rejimi

ve müttefiklerinin sivillere yönelik

katliama

başladıkları haberleri nedeniyle alarma geçtiği bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı yazılı açıklamada, BM'nin Halep'teki durumu bağımsız olarak gözlemleme imkanı bulunmadığını ancak bölgeden katliam haberleri geldiğini belirtti.

Dujarric, "BM Genel Sekreteri Ban, Halep'te çocuk ve kadınların da arasında olduğu çok sayıda sivilin katledildiği haberleri nedeniyle alarma geçti." ifadesini kullandı.

Ban'ın Halep'teki siviller için taşıdığı ciddi endişeyi ilgili taraflara ilettiği ve Suriye Özel Elçisine konuyu ilgili taraflar nezdinde takip etmesi için talimat verdiğini kaydeden Dujarric açıklamasında, "BM, sahadaki tüm taraflara sivilleri koruma ve uluslararası insancıl hukuka uyma yükümlülüklerini hatırlatıyor. Bu, özellikle Suriye hükümeti ve müttefiklerinin sorumluluğu." ifadelerine yer verdi.

Suriye'nin kuzeyindeki doğu Halep bölgesinde Beşşar Esed rejimi ve İrankomutasındaki Şii milislerin ele geçirdikleri semtlerde sivillere yönelik katliamlara giriştikleri bildirilmişti.

BM'den Suriye rejimi ve Rusya'ya Halep suçlaması

Bu arada, BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın özel danışmanı Jan Egeland, Suriye rejimi ve Rusya'yı, Halep'te galip gelen milislerin işlediği tüm suçlardan sorumlu tuttu.

Egeland, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Suriye yönetimi ve Rusya, şu an Halep'te galip gelen milislerin işlediği tüm suçlardan sorumludur" ifadesini kullandı.

Suriye'nin kuzeyindeki doğu Halep bölgesinde Beşşar Esed rejimi ve İran komutasındaki Şii milislerin ele geçirdikleri semtlerde sivillere yönelik katliamlara giriştiği duyurulmuştu.

Esed rejimi ve Şii milisler, 4,5 aydır kuşatma altında tuttukları doğu Halep'teki sivilleri 15 Kasım'dan bu yana havadan ve karadan vurarak 991 sivili öldürdü, binlercesini yaraladı.

AA