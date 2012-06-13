BM yetkilisi Suriye'yi özetledi

NEW YORK

Fransız diplomat Herve Ladsous, gazetecilerin Suriye'deki durumla ilgili sorusu üzerine, "Suriye'deki durumunun iç savaş boyutuna geldiğini söyleyebiliriz" dedi.

Ladsous, Suriye hükümetinin ülke topraklarının büyük kısmını ve birçok kenti kaybettiğini ve buralarda kontrolü yeniden sağlamak istediğini belirtti.

Herve Ladsous, şiddetin büyük oranda tırmandığını da vurguladı.

BM gözlemcilerine saldırı

Suriye'deki BM gözlemcilerinin 3 aracının Lazkiye vilayetindeki Haffa bölgesi yakınında saldırıya uğradığı bildirildi.

Suriye'deki BM Gözetim Misyonu'ndan yapılan açıklamada, Haffa'ya gitmeye çalışan gözlemcilerin araçlarının öfkeli kalabalığın saldırısına uğradığı belirtildi.

Açıklamada, bölge sakinlerinden oluşan kalabalığın, taş ve demir sopalar attığı araçların çevresini sardığı, BM gözlemcilerinin yola devam etmesini engellediği vurgulandı.

Geri dönen BM gözlemcilerinin 3 aracının kuzeydeki İdlib bölgesinde silahlı saldırıya da uğradığı belirtilirken, nereden ateş edildiğinin bilinmediği bildirildi.

Açıklamada, gözlemcilerinin yara almadığı kaydedildi.

Süre uzatımı çok zor

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Suriye'deki BM gözlemcilerinin görevinin temmuzdan sonra uzatılmasının "çok zor" olduğunu söyledi.

Suriye ABD'yi suçladı

Suriye Dışişleri ve Göçmenler Bakanlığı, ABD'yi, ''İç işlerine müdahale etmek, yönetim karşıtlarını desteklemek ve Suriye'deki olayları Birleşmiş Milletler'e yanlış aksettirmek, ülkenin gelişmesine ve yönetimin halkı ve müesseseleri korumasına engel olmakla'' suçladı.

Çocuklar kurban

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un silahlı çatışmalarda çocukların korunmasından sorumlu özel temsilcisi Radhika Coomaraswamy, ''Suriye'de çocuklar sıra dışı boyutta şiddet gördüler. 14 yaşındaki çocuklar bizim teknik ekiplerimize tutuklanıp nasıl işkence gördüklerini anlattılar'' dedi.