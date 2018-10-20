'BM Yemen'de cellat ile kurbanı aynı kefeye koyuyor'

İSTANBUL

Yemen Kültür Bakan Yardımcısı Zayid Cabir, Birleşmiş Milletleri'in (BM) Yemen'den sorumlu yetkililerini özellikle Husilerin silahlı bir grup ve bu grubun Yemen'deki barış için tehlikenin temel sebebi olduğu konusunda uyardıklarını belirterek, "Ancak, BMcellat ile kurbanı aynı kefeye koymaya devam ediyor. Örneğin, BM, Husiler ile çeşitli anlaşmalar imzalıyor. BM Yemen'deki savaş için son 100 yılın en büyük felaketi olduğuna dair raporlar yayımlarken Husilerin bu felakete sebep olduğunu iyi görmesi gerekiyor." dedi.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından "Yemen Krizi: İç Gelişmeler ve Dış Aktörlerin Tutumu" paneli düzenlendi.

SETA Strateji Araştırmaları Direktörlüğünde araştırmacı olarak görev yapan Abdullah Erboğa'nın moderatörlüğündeki panelde, Yemen Kültür Bakan Yardımcısı Zayid Cabir, Yemen Şura Meclisi Üyesi Salah Batis ve SETA'dan Veysel Kurt konuştu.

Yemen'deki müzakerelerden iç çatışmaya giden süreci ve Suudi Arabistan ile İran arasındaki vekalet savaşının Yemen'e nasıl yansıdığını ele alan Veysel Kurt, "Uzun vadede iki müttefik Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri Yemen'in bölünmesi ya da bölünmemesi konusunda karşı karşıya gelebilirler. Yemen'de Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki koalisyon içerisinde oluşabilecek böyle bir çatlak, savaşın uluslararası taraflarının masaya oturmasına sebep olabilir." ifadelerini kullandı.

Yemen'deki Husilerin ideolojik yönüne ve Yemen'deki seçilmiş hükümet ile Husilerin masaya oturmasının yanlış olduğuna değinen Yemen Şura Meclisi Üyesi Salah Batis, "Yemen'in El Hayme gibi büyük bir limanını ele geçiren, 2015'de Aden'deki Başkanlık Sarayını zorba bir şekilde kontrol altına alan Husilerle, seçilmiş hükümetin aynı masaya oturtulmaya çalışılması abes ile iştigal etmek demektir." şeklinde konuştu.

Batis, "Amerika Birleşik Devletleri ve Batılı ülkeler, El Kaide’ye karşı Yemen'deki Husileri kullanmaya başlayınca Husilerin başkent Sana’yı ele geçirmelerine göz yummuşlardır." dedi.

Panelde, Yemen'deki küresel krizde BM'nin öneminden bahseden Zayid Cabir, "BM'nin Yemen'den sorumlu yetkililerini, özellikle Husilerin silahlı bir grup ve bu grubun Yemen'deki barış için tehlikenin temel sebebi olduğu konularında uyardık. Ancak, BM cellat ile kurbanı aynı kefeye koymaya devam ediyor. Örneğin, BM, Husiler ile çeşitli anlaşmalar imzalıyor. BM Yemen'deki savaş için son 100 yılın en büyük felaketi olduğuna dair raporlar yayımlarken Husilerin bu felakete sebep olduğunu iyi görmesi gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Husilerin Yemen'deki kadınlara yönelik şiddetinin de devam ettiğini belirten Cabir, "Husiler, demokrasiye inanan ve seçtiği kişilerin ülkelerini yönetmelerini isteyen Yemenli kadınlara, incitici hareketlerde bulunarak şiddet göstermektedirler. Husiler, çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu Cibuti'ye kaçmak için yola çıkan gemileri batırıyorlar. Bugün, Yemen'de Husilere karşı cesurca karşı duran grupların başında kadınlar geliyor." ifadelerini kullandı.