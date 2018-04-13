Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 21°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
109988
ALTIN
176.061
DOLAR
4.0809
STERLİN
5.8316
EURO
5.0330
BİSİKLET DOSTLUĞU
BİSİKLET DOSTLUĞU
D&R satılıyor
D&R satılıyor
Bir başkaldırı hikayesi
Bir başkaldırı hikayesi
Yarın Miraç Kandili
Yarın Miraç Kandili
Unvanını korumak için mindere çıkacak
Unvanını korumak için mindere çıkacak

BM ve DSÖ Doğu Guta'daki siviller için endişeli

Birleşmiş Milletler, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin abluka ve yoğun saldırılar sonucu ele geçirdiği Doğu Guta'da yaklaşık 128 bin sivil kaldığını, rejimin BM'ye halen bölgeye erişim izni vermediğini bildirdi.

BM ve DSÖ Doğu Guta'daki siviller için endişeli

Birleşmiş Milletler, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin abluka ve yoğun saldırılar sonucu ele geçirdiği Doğu Guta'da yaklaşık 128 bin sivil kaldığını, rejimin BM'ye halen bölgeye erişim izni vermediğini bildirdi.

13 Nisan 2018 Cuma 13:54
0 Okunma
BM ve DSÖ Doğu Guta'daki siviller için endişeli

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, yaptığı açıklamada, "Bize gelen raporlara göre Suriye rejimi Doğu Guta'da tam kontrolü sağlamış durumda." dedi.

Doğu Guta'nın farklı yerleşimlerinde parçalar halinde halen 50 bin sivil bulunduğunu belirten Laerke, "Bunlara ilaveten gece itibarıyla Duma'da da 70-78 bin sivil kaldığını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Sözcü Laerke, Doğu Guta'dan çıkmayı başaramayan toplam 120-128 bin arasındaki sivilin an itibarıyla Beşşar Esed rejiminin kontrolü altında olduğunu kaydetti.

DSÖ'den Duma'ya erişim çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarık Jasereviç de DSÖ'nün, Duma'ya 7 Nisan'da düzenlenen kimyasal silah saldırısında yaklaşık 500 kişide yüksek derecede zehirli kimyasala maruz kalındığını gösteren belirtilere rastlandığını söyledi.

Jasereviç, Duma'ya erişim izni verilmesi çağrısında bulundu.

Sözcü Jasereviç, "Doğu Guta'da bazı küçük bölgelere ulaşmamıza rağmen Duma'ya hala erişim izni sağlayamadık. DSÖ olarak Duma'ya tam, engelsiz ve koşulsuz erişim çağrımızı yineliyoruz." dedi.

Duma'daki sivillere yönelik kimyasal silah saldırısına da değinen Jasereviç, "Eğer kimyasal silah saldırısı yapıldıysa gerek bunun olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak gerekse de geniş çaplı sağlık hizmetleri için DSÖ'nün bölgeye girmesi lazım." diye konuştu.

"Duma'daki kayıplar dehşet verici"

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü Christophe Boulierac de diğer BM kuruluşları gibi rejimden Duma'ya hiçbir şekilde erişim izni alamadıklarının altını çizerek, Duma'daki çocukların acil yardıma ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Sözcü Boulierac, "Duma'daki dehşet verici ölümler, Suriye'de son yedi yıl içinde sayısız defa tekrarlandığı gibi çocukların korunma temel ilkesinin tamamen göz ardı edildiğini gözler önüne seriyor." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş MilletlerBMDSÖDoğu GutaSuriye Rejimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eyfel Kulesi grev nedeniyle ziyarete kapatıldı
Eyfel Kulesi grev nedeniyle ziyarete kapatıldı
Tac Mahal'in minareleri devrildi
Tac Mahal'in minareleri devrildi
NATO'dan Doğu Guta'daki kimyasal saldırıya kınama
NATO'dan Doğu Guta'daki kimyasal saldırıya kınama
Azez meclis binası yakınında patlama
Azez meclis binası yakınında patlama
Afrin'de geçici yerel meclis kuruldu
Afrin'de geçici yerel meclis kuruldu
İskeletleri 3 milyon avroya satıldı
İskeletleri 3 milyon avroya satıldı
Refah Sınır Kapısı 3 günlüğüne açıldı
Refah Sınır Kapısı 3 günlüğüne açıldı
Guterres'ten Suriye çağrısı
Guterres'ten Suriye çağrısı
Trump Rusya'ya mesajını yumuşattı
Trump Rusya'ya mesajını yumuşattı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ