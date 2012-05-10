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BM ve Afrika Birliği'ne tepki

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, ne BM'nin ne de Afrika Birliği'nin istediklerini Sudan'a dayatacaklarını söyledi.

BM ve Afrika Birliği'ne tepki

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, ne BM'nin ne de Afrika Birliği'nin istediklerini Sudan'a dayatacaklarını söyledi.

10 Mayıs 2012 Perşembe 16:26
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BM ve Afrika Birliği'ne tepki

Bir grup maden ve sanayi işçisine hitap eden el-Beşir, Güney Sudan ile güvenlik sorunları çözülmeden petrol, ticaret ya da vatandaşlık gibi konularda herhangi bir görüşme olmayacağını da ifade etti.

"İstediklerimizi uygulayacağız, istemediklerimizi değil" diyen el-Beşir, ne BM Güvenlik Konseyi (BMGK) ne de Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi'nin kendilerini zorlayabileceğini kaydetti.
BM Güvenlik Konseyi 2 Mayıs'ta, Sudan ile Güney Sudan'ın aralarındaki çatışmaları durdurmazlarsa iki ülkeye karşı yaptırım uygulayabileceğine dair bir karar tasarısını kabul etmişti.
15 üyeli BMGK'nın oy birliğiyle kabul ettiği kararda, taraflardan derhal tüm şiddete son vermesi, çatışmaları ve hava bombardımanlarını 48 saat içinde durdurması, iki ülke arasındaki sınırı ihlal eden tüm askeri güçlerini koşulsuz olarak geri çekmesi ve bunları yaptıklarını BMGK'ya ve Afrika Birliği'ne bildirmesi istenmişti.
Kararda ayrıca iki ülkenin 16 Mayıs'a kadar Afrika Birliği'nin himayesinde müzakerelere başlaması ve 3 ay içinde de müzakereleri petrol, sınırların belirlenmesi ve kime ait olduğu konusunda uzlaşılamayan tartışmalı alanlar gibi kritik konuları sonuçlandırması talep edilmişti.

AA

Son Güncelleme: 10.05.2012 08:26
Anahtar Kelimeler:
BM Ve Afrika Birliğine Tepki
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